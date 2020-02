Chytré hodinky Apple Watch jsou navrženy tak, aby uživatel pro používání mohl používat nejen displej, ale také digitální korunku. Díky této korunce mohou uživatelé procházet aplikacemi, stisknout volbu a další. Podle dostupných informací se ale zdá, že by hodinky o tuto funkci mohly přijít.

Apple Watch mohou přijít s novou korunkou

Podle nedávno objeveného patentu zahraničním serverem AppleInsider se zdá, že Apple pracuje na technologii, díky které by dokázal zredukovat digitální korunku. V praxi by to znamenalo, že by korunka byla v jedné rovině s konstrukcí Apple Watch, podobně jakou tlačítko pro vypnutí a zapnutí zařízení.

Ovšem jak by v praxi vše fungovalo? Podle patentu by mohla být nová digitální korunka citliví na dotek, přičemž by dokázala i rozpoznat gesta. Dále je v dokumentaci uvedeno, že nová digitální korunka může být vybavena několika senzory, jako jsou například biosenzory. Senzory pak mohou být nakonfigurovány tak, aby v snímaly v podstatě cokoli – dotyk, světlo, tlak, obrázky, sílu, teplotu, polohu atd.

V současné chvíli není jasné, zda se takové Apple Watch na trh někdy dostaví. Pravdou ale je, že by se změna těmto chytrým hodinkám hodila.

Zdroj: ubergizmo.com



Domů » Články » Apple Watch mohou přijít o digitální korunku

reklama reklama