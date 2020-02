Aplikace Gmail dostane nové možnosti seskupení

Google nějakou dobu provozoval dvě aplikace nad svou e-mailovou službou, bohužel je to již nějaký ten pátek, co jsme se museli rozloučit s jednou z nich, Inbox by Gmail. Ještě nedošlo ke kompletní integraci všech oblíbených funkcí do dnešního Gmailu, ale minimálně Inbox stanovil směr, kterým se Google vydal. Nyní se ukazují náznaky, že by aplikace Gmail mohla dostat nové chytřejší třídění.

Gmail a cestování?

Současná aplikace Gmail disponuje záložkami, do kterých lze nechat automaticky třídit poštu, takže se pak o něco lépe orientuje ve všech zprávách. Nabízí se kategorie jako Sociální sítě, Promo akce, Aktualizace, Fóra a Primární. Zdrojový kód nové verze aplikace naznačuje, že se dočkáme dvou nových, které jsou dosti specificky zacíleny.

První z nich se zatím jmenuje Travel, tedy Cestování. V ní pravděpodobně najdeme seskupení všech e-mailů, které se týkají dopravy, hotelů a rezervací. Mělo by pak být jednoduší najít informace spojené s aktuální nebo následující cestou. Díky tomu můžete mít vše na jednom místě. Další kategorie se jmenuje Purchases, tedy Nákupy. Zde by se pak měly objevit všechny zprávy spojené s nákupem na internetu.

Součástí novinek pravděpodobně bude i nová grafika, ale zatím víme, že se bude týkat hlavně cestování. Pravděpodobně na záložce s e-mailu v této kategorii bude dostupná infografika, která bude ukazovat základní informace o následující cestě. Právě takovou funkci jsme mohli používat v původní aplikaci Inbox by Gmail. Je tedy možné, že se vrátí, ale zřejmě v trochu jiné podobě.

Původní vzhled v aplikaci Inbox by Gmail

Bude se jednat o novinku jen pro aplikaci Gmail pro smartphony, jelikož ve webovém rozhraní již existuje. Zatím nevíme, jestli nový typ infografiky v Gmailu bude jen pro cestování, nebo Google rozšíří funkcionalitu i pro Nákupy. Ostatně i zde by se to hodilo, než pročítat celý e-mail jen kvůli zjištění základních informací.

Zatím nevíme, kdy se novinek dočkáme, ale je možné, že se tak stane v dohledné době. Google je pravděpodobně spustí skrze své servery.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Android » Aplikace Gmail dostane nové možnosti seskupení

reklama reklama