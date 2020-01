Nejeden uživatel Androidu by očekával od Googlu, že nové funkce se prvně objeví v aplikacích pro tento systém, ale již nějakou dobu nám společnost dokazuje v některých případech opak. Nyní došlo na oznámení novinek pro aplikaci Youtube pro iOS, přičemž majitelé Android smartphonů si budou muset počkat. Tentokrát Youtube nabídne filtry pro samotnou obrazovku s odebíraným obsahem.

Youtube a filtry odběrů

Karta odběrů v aplikaci Youtube obsahuje vše, pěkně v chronologickém pořadí, ale ne vždy chtějí uživatelů sledovat každé video a vybírají si. Následně procházejí obsah a hledají to, co ještě neviděli, nebo co bylo nahráno. Ve webovém rozhraní je aspoň zobrazeno, co bylo za daný den nahráno. To zatím chybělo v aplikaci Youtube, ale konečně jsme se dočkali, dokonce se nabídne více možností.

V tuto chvíli v aplikaci pro iOS se na obrazovce odběrů nabízí filtry, podle kterých si můžete trochu vytřídit obsah. V základu se samozřejmě nabízí všechen obsah, ale dále lze zvolit obsah nahraný za aktuální den. Další filtry zobrazí videa pro pokračování ve sledování. Je zde možnost i pro nezhlédnutá videa a také pro živé přenosy. Poslední dva filtry umožňují zobrazení jen příspěvků.

Tyto základní filtry rozhodně mohou napomoci ve sledování obsahu na mobilních telefonech. Pokud odebíráte větší množství Youtube kanálů, asi si najdou uplatnění. Ne vždy je v silách člověka najít v záplavě novinek jednoduše to, co jste ještě neviděli. Minimálně vám neuniknou nová videa.

YouTube: Watch, Listen, Stream Developer Zdarma iOS

YouTube Google Inc. Zdarma ANDROID

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Youtube získává filtry pro seznamy odběrů, zatím pro iOS

reklama reklama