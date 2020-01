Apple pracuje na novém iPadu Pro s podporou 5G

Zdá se, že společnost Apple pracuje na zbrusu novém iPad Pro s podporou nejmodernějších 5G sítí s podporou mmWave. S touto informací přišel zahraniční server DigiTimes.

iPad Pro s nejnovějšími mobilními technologiemi

Podle dostupných informací se zdá, že jeden z tchaj-wanských dodavatelů společnosti Apple pracuje na pokročilé technologii 5G antény pro nový iPad. Kromě toho by se stejného modemu měl dočkat i budoucí iPhone. Ačkoli není nikde uvedeno, kdy takový tablet dorazí, je více než jasné, že touto podporou bude disponovat minimálně ze začátku iPad Pro.

Naopak první iPhone s podporou 5G sítí by měl dorazit již letos na podzim. Vzhledem k minulosti by dávalo smysl, kdyby se na trh dostal nejprve iPhone a následně iPad s podporou 5G. Apple vždy nejnovější technologie implementoval nejprve do svého telefonu a až poté s nimi přišel i do tabletu.

mmWave, neboli milimetrová vlna je sada nových 5G frekvencí, které nabídnou ultrarychlé rychlosti na krátké vzdálenosti, což v praxi bude užitečné v zahuštěných městských oblastech. Klasický sub-6GHz je obecně pomalejší než mmWave, na druhou stranu signály dokáží cestovat na delší vzdálenosti, takže lépe slouží předměstským a venkovským oblastem.

