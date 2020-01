TikTok nesmí používat vojáci Spojených států amerických

Zajímavá situace se nedávno odehrála na území Spojených států amerických. Vojáci USA již nemohou používat službu TikTok na vládních telefonech. Tento krok přichází poté, co se objevila informace, že aplikace, kterou vlastní pekingská společnost ByteDance, by mohla ohrozit národní bezpečnost.

TikTok může ohrozit bezpečnost USA

„Aplikaci považujeme za kybernetickou hrozbu,“ řekla mluvčí armády Lt. Col. Robin Ochoa. Armáda údajně použila TikTok k náboru členů. Oddělení námořnictva i oddělení národní obrany začalo začátkem měsíce vydávat obavy o ohrožení národní bezpečnosti.

Námořnictvo již dříve svým členům řeklo, aby aplikaci do svých telefonů nepřidávali a aby ji z vládních zařízení odstranili, pokud již byla nainstalována. Ministerstvo obrany také svým zaměstnancům nařídilo, aby si dávali velký pozor na aplikace, které stahují. Mají prý sledovat své telefony, aby nedocházelo k neobvyklým a nevyžádaným zprávám a podobně. Samozřejmě i tito zaměstnanci byli nuceni aplikaci odinstalovat, aby se vyhnuli jakémukoli vystavení osobních informací.

TikTok byl pod dohledem CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) poté, co zákonodárci v říjnu vyzvali aplikaci k šetření, které mělo za úkol zjistit, zda čínská vláda může shromažďovat údaje uživatelů nebo kontrolovat sdílený obsah. Senátor Tom Cotton a Chuck Schumer poukázali na to, že aplikace může být použita při volbách a může umlčet protestanty v Hongkongu.

Zdroj: theverge.com



