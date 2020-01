Nově v českých obchodech – Galaxy A51, A71, S10 Lite a Note10 Lite

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Samsung Galaxy A51

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky v rámci střední třídy od společnosti Samsung. Model Galaxy A51 nabízí již nový design, který je znát zejména na zadní straně. K dispozici jsou poměrně dobré specifikace, ale tomu odpovídá i cena, která je u Samsungu vždy vyšší. Galaxy A51 je již nyní v nabídkách obchodů, ale zatím se jedná o předobjednávky, do prodeje zamíří až 17. ledna.

Specifikace Samsung Galaxy A51

displej: 6,5 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), Super AMOLED

procesor: Exynos 9611

4GB RAM

128GB úložiště

Android 10 + Samsung One UI 2.0

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/2.0 12 MPx, 123°, f/2.2 5 MPx, f/2.2, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 32 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, Dolby Atmos

rozměry: 158,5 x 73,6 x 7,9 mm, 172 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 15W nabíjení

Samsung Galaxy A71

Pokud si připlatíte 2000 Kč, můžete si místo Galaxy A51 zakoupit model Galaxy A71, který nabízí větší displej, baterii s vyšší kapacitou a také větším RAM. Kromě toho se nabízí i foťák s vyšším rozlišením. V tomto případě je novinka vybavena 64MPx senzorem. I zde se jedná o předobjednávky.

Specifikace Samsung Galaxy A71

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Super AMOLED

procesor: Snapdragon 730

6 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10 + Samsung One UI 2.0

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 12 MPx, 123°, f/2.2 5 MPx, f/2.2, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 32 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, Dolby Atmos

rozměry: 163,6 x 76,0 x 7,7 mm, 179 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 25W nabíjení

Samsung Galaxy S10 Lite

Na první pohled byste možná ani neřekli, že jsou nějaké rozdíly mezi výše uvedenými modely a Galaxy S10 Lite, ale zde jsou k dispozici vyšší specifikace. Jedná se v podstatě o top model z loňského roku. Aby nešlo jen o recyklování součástek, Samsung se chlubí u novinky vylepšeným hybridním zoomem. V tomto případě se jedná taktéž o předobjevnáky, novinka bude k dispozici až v únoru.

Specifikace Samsung Galaxy S10 Lite

displej: 6,7 palců, Super AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, HDR10+

procesor: 8 jader, 2,8 GHz, 7nm (zřejmě Snapdragon 855)

RAM: 8 GB

úložiště: 128 GB +microSD

dual SIM

Android 10 + OneUI 2.0

čtečka otisků prstů v displeji

Foťáky: zadní – 48 MPx, OIS, f/2.0 5 MPx, makro, f/2.4 12 MPx, širokoúhlý, f/2.2 přední: 32 MPx, f/2.2

rozměry: 75,6 x 162,5 x 8,1 mm, 186 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB 3.1, NFC, MST

baterie: 4500 mAh + 25W rychlé nabíjení

Samsung Galaxy Note10 Lite

Současné se modelem Samsung Galaxy S10 Lite jsme se dočkali i Samsungu Galaxy Note10 Lite. I zde se jedná tak trochu o recyklaci, i tak se jedná stále o top model, jen má příznivější cenu než plnohodnotný Galaxy Note10. I v tomto případě jde o předobjednávky, dostupnost bude na začátku února.

Specifikace Samsung Galaxy Note10 Lite

displej: 6,7 palců, Super AMOLED, 2400 x 1080 pixelů

procesor: 8 jader, 2,7 GHz, 10nm (zřejmě Exynos 9810)

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB +microSD

dual SIM

Android 10 + OneUI 2.0

čtečka otisků prstů v displeji

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS, f/1.7 12 MPx, zoom, f/2.4, OIS 12 MPx, širokoúhlý, f/2.2 přední: 32 MPx, f/2.2

rozměry: 76,1 x 163,7 x 8,7 mm, 198 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5, GPS with GLONASS, USB 3.1, NFC, MST

baterie: 4500 mAh + 25W rychlé nabíjení



