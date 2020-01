Do Česka přichází odolný smartphon StrongPhone G7

Trh s odolnými smartphony existuje již nějakou dobu a zpravidla obsahuje mobily s výbavou střední třídy, kde se hlavně hraje právě na zmíněnou odolnost. Nejde ale jen o ochranu proti vodě a prachu. Zpravidla je k dispozici vylepšená konstrukce přidávající na pevnosti, přičemž mobil vydrží i tvrdší zacházení. Právě tuto kategorii mobilů obohatila novinka StrongPhone G7 od společnosti Evolveo.

StrongPhone G7

Jak již bylo nastíněno, i v tomto případě se jedná mobil s výbavou zapadající do střední třídy. Není se tak čemu divit, když došlo na použití procesoru od společnosti Mediatek. Ten by měl dostačovat na základní práci. K dispozici má 3 GB operační paměti a pro data je vyčleněno 32GB úložiště. To je dále rozšiřitelné o microSD kartu.

Displej má úhlopříčku 5,7 palců, ale nabízí pouze HD1 rozlišení. V tomto případě se jedná o symetrický panel bez jakéhokoliv narušení přední kamerou, ta se nachází nad ním. Hlavní předností je právě odolnost. U StrongPhone G7 najdeme certifikaci IP68, takže voda a prach nebudou překážkou, ale navíc došlo na posílení konstrukce, takže pády by neměly ublížit.

Zatím by se jednalo další odolný kousek, ale trochu vybočuje z řady díky své baterii. Ta nabízí úctyhodných 6500 mAh, přičemž je zde základní podpora rychlého nabíjení, jak uvádí výrobce. Na druhou stranu také podotýká, že naplnění energie na 90 % kapacity trvá necelé tři hodiny. Bonusem navíc je podpora bezdrátového nabíjení.

Specifikace StrongPhone G7

displej: 5,7 palců, HD+ (1 440 × 720 pixelů), IPS

procesor: osmijádrový 64bitový procesor 2.0 GHz

RAM: 3 GB

úložiště: 32 GB + microSD

Hybridní Dual SIM

Android 9.0 Pie

Foťáky: zadní – 13MPx přední – 5 MPx

odolný nárazům a vibracím s certifikací IP68

čtečka otisku prstů

rozměry 164,8 × 76,8 × 14,5 mm, 265 gramů

WiFi/WiFi HotSpot/Tethering/Bluetooth, GPS/GLONASS/A-GPS, FM rádio

USB Type-C, jack 3,5 mm

baterie: 6 500 mAh + podpora bezdrátového nabíjení, rychlé nabíjení

Evolveo StrongPhone G7 je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců. Doporučená koncová cena je 5 890 Kč včetně DPH.

