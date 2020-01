Twitter sice patří mezi ty menší sociální sítě, ale i tak se jedná o významného hráče na trhu. Bohužel se musí také potýkat s neduhy běžných internetových konverzací, zejména tedy uživatelé. Sice již nyní existuje několik možností, jak se vyhnout internetovým trollům, ale k dokonalosti to má daleko. Na veletrhu CES v Las Vegas se společnost pochlubila novinkou, která by měla vnést trochu řádu do konverzací.

Omezené odpovědi

Pokud dnes zveřejňujete příspěvek na sociální síti a nechcete, aby jen tak někdo reagoval na váš názor, můžete si nastavit profil jakou soukromý. Případně jej nechat veřejný, ale následně skrývat nevhodné reakce. Případně se lze vydat cestou blokování nechtěných uživatelů. Nyní se ale ukazuje, že uživatelé této sociální sítě dostanou daleko lepší nástroj.

V rámci zveřejňování příspěvku bude možné nastavit, kdo na něj bude moci zareagovat. K dispozici budou celkem čtyři nastavení. Základní je globální, kde není jakékoliv omezené a kdokoliv může odpovědět na příspěvek. Dále se jedná o skupinu, kam patří ti, které sledujete a případně také uživatelé, které zmíníte v příspěvku.

Třetí možnost je panel, kde mohou reagovat jen ti, co jsou zmínění v příspěvku. Poslední možnost Twitter nazval prohlášení, kde nikdo nemůže reagovat. Ve všech případech jde o přímé odpovědi na Tweet, ale nijak nebude omezeno sdílení nebo označování srdíčkem.

Zatím není jasné, kdy se novinka objeví u všech uživatelů. Jedná se o poměrně zajímavou možnost, kterou asi ocení mnoho lidí.

Zdroje: techcrunch.com, droid-life.com



Domů » Články » Twitter nabídne kontrolu reakcí na příspěvek [CES]

reklama reklama