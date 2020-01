MIUI Themes se vrátí na Xiaomi a Redmi mobily v Evropě

V roce 2018 došlo na poměrně nemilou změnu u aplikace MIUI Themes, která nabízí možnost změny některých prvků v rámci systému Android s nadstavbou MIUI – tapety, zvuky, ikony, vzhled. Více méně se o obsah stará sama komunitu. Na evropském trhu aplikace zmizela ze zařízení kvůli změně v pravidlech ochrany soukromí. Nyní se ale dozvídáme, že se aplikace vátí.

MIUI Themes

V tuto chvíli mají některá zařízení k dispozici upravenou verzi aplikace, ale zatím se nejedná o masivní rozšíření. Dle komunitního příspěvku se dočkají aplikace MIUI Themes v budoucí aktualizaci nadstavby MIUI, ale která to bude, zatím není známo.

informace o dostupnosti nejsou nijak přesné, ale údajně by se tak mělo stát v období kolem května. V té době by měla být aplikace dostupná napříč všemi zařízeními v Evropě. Kromě dostupnosti samotné aplikace bude možné přistupovat na stránky s ní spojené, a také bude k dispozici sekce v aplikaci My Community.

Jedná se o dobrou zprávu pro ty, co si chtěj upravit vzhled Androidu s MIUI na základě obsahu z MIUI Themes, ale již nyní je jasné, že znovu uvedení bude něco stát. Zatím sice jen odhadujeme, ale pravděpodobně nebude dostupný obsah z určitých zemích, ale je to malá cena za dostupnost aplikace.

Zdroj: gsmarena.com



