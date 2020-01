Lenovo uvedlo tablet Smart Tab M10 FHD Plus 2 [CES]

Čínská společnost Lenovo si připravila další pokračování do modelové řady Smart Tab, kam protentokrát zařadila tablet nesoucí název Smart Tab M10 FHD Plus 2. Ve srovnání s poslední novinkou v podobě Smart Tab M8 jde o zástupce, který získal nejen displej s větší úhlopříčkou. Speciální stanice určená pro nabíjení navíc dovoluje ze zařízení vytvořit chytrý displej do každé domácnosti.

Cenovka rozhodne

O hlavní pozornost si říká 10,3palcový displej s FullHD rozlišením, pod něhož byl nasazen osmijádrový procesor Helio P22T od MediaTeku a tři různé konfigurace (2GB operační paměť RAM + 32GB interní úložiště, 4GB + 64GB, 4GB + 128GB). Kvalitní zvukový výstup zajišťují dva postranní reproduktory doplněné o technologii Dolby Atmos.

Zatímco přední 5megapixelová kamerka je primárně určena na video hovory, tak podporuje také odemykání pomocí obličeje. Dále vzadu čeká základní 8megapixelový fotoaparát. Výrobce do tabletu nahrál operační systém Android ve starší verzi 9.0 a nechybí ani dětský režim zahrnující funkci rodičovské kontroly.

Z ostatních prvků výbavy lze zmínit 5 000mAh baterii, 3,5mm sluchátkový jack, podporu paměťových microSD karet, funkci Bluetooth 5.0 nebo WiFi 5. Tablet v dodávaném stojanu Pogo Pin přes Google Ambient funguje jako chytrý displej s Google Assistant. Nakonec prodejní cena byla nastavena na pouhých 190 dolarů (tj. cca 4 312 Kč).

Zdroj: phonearena.com



