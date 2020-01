Nový Lenovo Chromebook 10e cílí na studenty

Nalijme si sklenku čistého vína a přiznejme si, že Chromebook opět obživl. Leden byl totiž pro Chromebooky velice vydařený, neboť v rámci konference CES 2020 bylo představeno několik notebooků / tabletů. Kdyby se ale přeci jen někomu zdálo, že je toho stále málo, máme pro vás další zprávu. Společnost Lenovo právě představila Lenovo Chromebook 10e, tedy nový tablet zaměřený na studenty.

Lenovo Chromebook 10e pro studenty

Design této novinky velmi připomíná Lenovo Duet, ovšem s tím rozdílem, že Chromebook 10e nabízí gumové části. Na přední straně zařízení se nachází displej Dragontrail, o kterém společnost prohlásila, že splňuje standardy MIL-STD-810G. Stejně jako jeho protějšek přichází také s odnímatelnou klávesnicí, i když nutno podotknout, že jde o klávesnici bez klasického trackpadu.

Tento Chromebook může teoreticky vydržet celých osm let, alespoň to tvrdí Lenovo a částečně i Google. Právě poslední jmenovaný se zavázal, že Chromebooky budou vždy podporovány po dobu osmi let. V tomto případě může být limitující procesor od MediaTeku.

Novinka se na trh dostane v průběhu března s cenou ve výši 269 dolarů, tedy 6 054 Kč bez DPH. Datum vydání je zajímavé, protože v té době Google vydá ChromeOS 80, který nabídne nový navigační systém, díky němuž budou Chromebooky mnohem lépe používány.

Zdroj: androidcentral.com



