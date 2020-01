Choetech nabízí 60W adaptér a kvalitní USB-C kabel v akci! [sponzorovaný článek]

Přestal vám fungovat váš nabíjecí kabel či adaptér, kterým dobíjíte svůj telefon a notebook? Existuje hned několik způsobů, jak snadno poškodit tento kabel, ovšem sehnat jej již je problém! Většinou hledáte co nejrychlejší možnost jak nabíjecí kabel k vašemu zařízení zakoupit a sáhnete po neoriginálním kabelu, se kterým jsou akorát problémy. Využijte naší Choetech nabídky a zakupte si originální, certifikovaný lightning USB-C kabel a adaptér za jedinečnou cenu!

Choetech nabízí skvělý adaptér a kvalitní USB-C kabel

Pomocí nabíjecího USB-C kabelu sice nabijete svůj telefon například skrz počítač, ale nikdy ne tak rychle a spolehlivě, jako s nabíjecím adaptérem. Proto by vám doma či v práci kromě nabíjecího kabelu neměl chybět ani originální nabíjecí adaptér – Q4004 Choetech 60W PD 3.0 Type C. Narozdíl od nekvalitních čínských adaptérů neničí vaši baterii a spolehlivě nabije vaše zařízení do maximální kapacity baterie.

Pokud máte zájem o nový 60W adaptér či velmi kvalitní USB-C kabel, můžete si oba produkty zakoupit za velice slušný peníz. Internetový obchod Choetech nabízí svůj adaptér za krásných 742 Kč. Naopak nabíjecí USB-C vyjde na 359 Kč. Nutno podotknout, ze nejde o klasický kabel, nýbrž o kabel s kovovým krytem. Pokud navíc při nákupu použijete kupón SAVE20WH, ušetříte příjemných 20 %. Adaptér zakoupíte ZDE, USB-C kabel ZDE.

reklama reklama