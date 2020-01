iPhone SE2: Apple by letos mohl představit dvě varianty

Podle zahraničních serverů se zdá, že by do konce roku mohla společnost Apple představit druhou generaci iPhone SE. Tato informace se zakládá na dodavatelském řetězci z Tchaj-wanu.

iPhone SE2 letos dvakrát

Nejnovější novinkou bude, že společnost Apple s největší pravděpodobností v průběhu letošního roku představí další model s LCD displejem. Tento nový člen bude aktualizovanou verzí široce spekulovaného iPhone SE 2 s 5,5 nebo 6,1palcovým LCD displejem. K dispozici by pak měl být koncem roku 2020 nebo začátkem 2021.

Analytik Ming-Chi Kuo očekává, že Apple letos na trh uvede pět nových telefonů – tzv. iPhone SE 2 s 4,7palcovým LCD displejem v první polovině roku 2020, po kterém bude představena vyšší řada s OLED panely ve druhé polovině roku. S největší pravděpodobností se budou úhlopříčky panelů pohybovat od 5,4, po 2x 6,1 až do 6,7 palců.

Někteří dodavatelé ale tvrdí, že dostali dokumentaci, ve které se nachází šest nových telefonů. I to by mělo nabízet LCD displej. Tak či onak bude iPhone SE 2 vypadat podobně jako iPhone 8, tudíž nabídne široké rámečky a hardwarové domácí tlačítko Home Button s Touch ID. Naopak by se zde měl nacházet výkonný procesor A13 Bionic a operační paměť s kapacitou 3 GB.

Druhá generace iPhone SE údajně dorazí ve třech barevných variantách – Space Grey, Silver a Red. K dispozici pak budou dvě verze lišící se ve velikosti úložiště – 64 a 128 GB. Bohužel i v tomto případě platí, že telefon nebude vybaven technologií 3D Touch, Apple jej nahradí Haptic Touch. Kuo předpovídá, že ceny začnou ve Spojených státech na 399 dolarech – cca 8 778 Kč bez DPH. Vybrat si pak budete moci ze tří barevných variant – Space Grey, Silver a Red.

iPhone 2020 nabídne rozumné velikosti

Jak jsme již informovali, Apple skutečně chystá svůj první telefon, který bude vybaven nejnovější technologií pro přenos dat – 5G. Analytik také prohlásil, že všechny tři představené modely nabídnou OLED displeje, což je velmi dobrá zpráva. K dispozici by měly být modely s 6,7, 5,4 a 6,1palcovou úhlopříčkou displeje.

Model s 6,1palcovým OLED panelem bude s největší pravděpodobností nástupcem současného iPhonu XR a bude podporovat pouze LTE sítě. Nové 6,7 a 5,4palcové telefony pak nabídnou podporu 5G mobilních sítí.

Fanoušci menších telefonů budou mít jistě radost, neboť současná generace iPhone 11 Pro nabízí displej o velikosti 5,8 palce. Ovšem iPhone 11 Pro 2020 nabídne o něco menší displej, přesněji 5,4palcový OLED panel. Naopak současný iPhone 11 Pro Max disponuje 6,7palcovou obrazovkou, zatímco iPhone 11 Pro Max 2020 by měl nabídnout menší 6,5palcový displej.

Kompatibilita 5G v roce 2020 by zřejmě podpořila oba hlavní standardy – tj. jak sub-6GHz, tak mmWave technologie. mmWave je ta technologie, která je využívaná po celých Spojených státech amerických. Ming-Chi Kuo mimo jiné prozradil, že vlastní 5G čip Apple nebude mít připraven do roku 2022. To znamená, že několik příštích generací iPhonu budou silně záviset na čipech od Qualcommu.

