iPhone 12 by mohl nabídnout ToF senzor

Za uplynulé dva měsíce jsme vás již několikrát informovali o tom, že společnost Apple plánuje u iPhone 12 představit nový modul pro rozpoznávání tváře. TrueDepth kamera debutovala poprvé u modelu iPhone X, který byl představen v roce 2017. Díky této nové technologii (Face ID) byla firma nucena u svého telefonu představit také výřez v displeji – a právě na něm chce letos zapracovat.

iPhone 12 s lepším Face ID modulem

Dle nových informací má Apple v plánu u iPhone 12 představit minimalistický modul pro rozpoznávání obličeje, tzv. Face ID. To ale není vše, co by letošní iPhony měly nabídnout. Konkrétně modely iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro mají dorazit také se speciálním 3D senzorem. Pamatujete si ještě na aplikaci IKEA, která nabízela rozšířenou realitu, díky které jste mohli po celém svém bytě umístit nábytek? Tak právě iPhone 12 této funkčnosti bude moci využít o něco lépe.

Strukturovaná světelná souprava, kterou Face ID používá, je asi 10krát nižší než 3D hloubkové snímací fotoaparáty, také nazývané senzory „doby letu“ (ToF), a to jak v počtu promítaných bodů, tak odrazených zpět od naskenovaných objektů, a v měřené vzdálenosti. Vlajkové telefony se systémem Android již nějakou dobu využívají ToF senzory a například Samsung očekává, že takové senzory začlení do svého nadcházejícího Galaxy S20. Apple by se údajně měl o ToF modul také zabývat. Ovšem jak se bude aktualizovaný Face ID modul lišit od toho současného je prozatím ve hvězdách.

