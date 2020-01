Apple koupil nejbezpečnější AI technologii na světě

Apple odkoupil společnost Xnor.ai, která se zaměřuje na vývoj AI. Akvizice se odhaduje na 200 mil. amerických dolarů, což není vůbec málo. Jde o podobnou akvizici, kterou Apple uskutečnil v roce 2016, která taktéž vyšla na 200 mil. dolarů.

Apple odkoupil Xnor.ai pro zlepšení AI

Xnor.ai se na trhu profiluje svou AI technologií, kterou lze umístit do zařízení. V praxi to znamená, že tato firma za pomoci strojového učení a rozpoznávání obrazu dokáže nabídnout AI technologii na nízkoenergetickém zařízení bez nutnosti připojení k cloudu. Během tří let společnost také vyvinula metodu, jež umožňuje vývojářům vkládat AI kód do aplikací, i když nejsou znalí v kódování AI.

Jak bylo již řečeno, Xnor.ai se zaměřoval na hluboké učení, které probíhalo přímo na samotném zařízení, tudíž nebylo potřeba žádné spojení s cloudem. Díky tomu lze tuto technologii považovat za velice bezpečnou. Apple by tedy rád tuto AI technologii použil nejen ve svém iPhone, ale také u Apple Watch, či dokonce AirPods.

Vzhledem k tomu, že akvizice proběhla teprve nedávno, budeme si muset na první ovoce počkat. Uvidíme, jaké plány bude s Xnor.ai společnost Apple mít. Osobně mě napadá ještě jedno využití, a to v oblasti hlasové asistentky Siri, která by se mohla stát pro mnoho uživatelů ještě více užitečná.

Zdroj: phonearena.com



