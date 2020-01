Google Asistent získal další přínosné funkce, nabídne například překlad v reálném čase [CES]

Google v Las Vegas představil novinky ve svém chytrém mobilním pomocníkovi Google Asistentovi. Ten nyní zvládá nové funkce, jako jsou rychlé poznámky pro všechny v domácnosti, dále nabízí čtení textu z webu pomocí hlasového asistenta, též nabídne podnikatelům možnost překladatele v reálném čase či to, aby zlepšili nakládání s osobními daty uživatele. Google též oznámil příchod dalších funkcí, které bude implementovat v průběhu tohoto roku. Dle všeho se máme těšit i na rozšíření Google Asistenta i do dalších zařízení, jako jsou sluchátka a televize.

Spolupráce s výrobci zařízení a překladatelský mód

Důležitou novinkou je zaměření se na soukromí u hlasového asistenta. Google nastavil soukromí tak, že veškeré audio pokyny dané Asistentovi jsou po jejich splnění vymazány, pokud uživatel nezvolí jinak a nepovolí odesílání dat Googlu k analýze. Google také zmiňuje, že ve stand by režimu nebude Asistent nikam zasílat to, co zrovna říkáte. Pokud se Asistent zapne a čeká na pokyn, aniž byste ho o to specificky požádali, stačí nově říci, že to nebylo myšleno pro něj, a on se opět uspí.

Google Asistent nově nabízí uživatelům čtení obsahu webových stránek, které otevřeli přes něj či přes Chrome nebo přes Google News. Nezáleží, v jakém jazyce je originální text, stačí zvolit jeden ze 42 jazyků (čeština je obsažena), ve kterém chcete, aby byl obsah přečten a Asistent tak učiní rovnou s automatickým překladem. Vývojáři též zapojili arteficial neural network, aby udělali čtený text přirozeným. Zaměřili se na intonaci, důraz a rytmus hlasového asistenta a souběh těchto tří prvků se nazývá prozódie.

Google zatím pro podniky, jako jsou letiště, hotely, restaurace či pomáhající neziskové organizace, uvolnil funkci překladače v reálném čase. Účastníci konverzace nemusí mluvit stejným jazykem, stačí spustit Asistenta začít povídat. Sám rozpozná jazyky a po vyřčení věty ji protějšku přeloží v jeho jazyku.

Google též přislíbil spolupráci s následujícími výrobci elektronických zařízení: Acer, Aftershokz, Anker Innovations, Belkin, Cleer, Harman Kardon, Konka, JBL, Lenovo, Philips, Seiki a LG. Právě tito výrobci uvedou v letošním roce na trh zařízení, která budou mít v sobě zabudovaného Google Asistenta. Konkrétně se bude jednat o chytré displeje, soundbary, sluchátka a reproduktory. Spolu se Samsungem, Hisense a TCL pracuje Google na zjednodušení Android TV pro televize, aby zde mohl být i Asistent. Stejně tak má přijít Asistent i do aut, do vybraných aut s Android Automotive OS a do všech aut s Android Auto.

Zdroje: blog.google, developers.google.com



Domů » Články » Aktualizace » Google Asistent získal další přínosné funkce, nabídne například překlad v reálném čase [CES]

reklama reklama