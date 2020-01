Back to school: TOP 2 XIDU notebooky, které jsou v akci [sponzorovaný článek]

Back to School je obvykle jedno z nejlepších na koupi nového notebooku či tabletu, zejména pro ty, kteří chodí do školy (základní, střední či vysoká škola). S naším partnerem XIDU jsme se rozhodli pro vás jednu takovou akci připravit. Pojďme se tedy společně podívat na to, jaké produkty můžete v rámci akce Back to School zakoupit za sníženou cenu. Akce Back to School probíhá až do konce tohoto měsíce, tedy do 31. ledna 2020.

Back to school: Notebook XIDU PhilBook Pro

Notebook PhilBook vás zaujme svým IPS displejem s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. 2K rozlišení na displeji o velikosti 11,6” znamená vyšší ppi a neuvěřitelnou čistotu displeje. Takové rozlišení není ideální pouze pro jednotlivce, kteří pracují s fotografiemi či videonahrávkami, ale také pro hráče. Je třeba si uvědomit, že IPS panel je dodáván společností Sharp, což už určitá záruka kvality je.

Když je řeč o designu, nemůžeme přehlídnout 360stupňový displej, který pak lze použít jako tablet. Srdcem celého notebooku je procesor Intel J3355 Quad Core 2.0 GHz. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak stará operační paměť s kapacitou 6 GB. K dispozici je také 128GB SSD či operační systém Windows 10.

Pokud vás tento notebook zaujal, můžete si jej zakoupit na oficiálním internetovém obchodu XIDU ZDE. Případně se můžete podívat na Amazon ZDE.

XIDU PhilPad s odnímatelnou klávesnicí

Jedná se o prvotřídní počítač / tablet určený pro ty, kteří potřebují výkonný a hlavně mobilní nástroj pro každodenní práci mimo kancelář. PhilPad je vyroben z kovového materiálu – jediná část, která není kovová, je přední displej, jenž je vyroben z vysoce kvalitního skla. Zařízení je vybaveno také odnímatelnou klávesnicí, díky které se můžete přepínat mezi notebookem a tabletem.

K dispozici je 13,3palcový IPS displej s vysokým rozlišením FHD (1920 x 1080 pixelů). Srdcem celého zařízení je čtyřjádrový prodesor Intel E3950 s taktem až 2,0 GHz. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak stará operační paměť s kapacitou 6 GB DDR3. Pro soukromá data je k dispozici 128GB SSD úložiště, které lze rozšířit až do 256 GB pomocí TF karty.

V balení produktu se nachází stylus, zmíněná odnímatelná klávesnice, licencovaný operační systém Windwos 10, výkonný zdroj napájení pro rychlé nabíjení a ochranná folia pro displej.

Pokud vás tento notebook zaujal, můžete si jej zakoupit na oficiálním internetovém obchodu XIDU ZDE. Případně se můžete podívat na Amazon ZDE.



