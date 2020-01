Galaxy S20 nebude podporovat 120 Hz s QHD+

Už za necelý měsíc čeká jihokorejskou společnost Samsung největší událost letošního roku. Ta se bude konat 11. února a dočkáme se zde nového vlajkového modelu pro aktuální rok 2020. Jak je již zvykem, čím blíže datum vydání je, tím více se na internetu objevuje spekulací.

Galaxy S20 nabídne skvělé parametry

Je víceméně jisté, že se letos dočkáme 6,2palcového modelu pod názvem Galaxy S20. To ale není vše. Dorazit by měly ještě dva větší modely. Konkrétně se bude jednat o Galaxy S20+ s 6,7palcovým displeje, dále pak Galaxy S20 Ultra s obřím 6,9palcovým zobrazovacím panelem. Důležitou informací je, že displeje by měly nabídnout vyšší rozlišení a hlavně obnovovací frekvenci 120 Hz. To by byla vítaná změna, neboť doposud vlajkové modely nabízely 60Hz panely.

Podle nejnovějšího příspěvku účtu IceUniverse se zdá, že Samsung nám nedovolí mít 120Hz režim s rozlišením QHD+. Jedinou dostupnou možností by byly FHD při 60 Hz, QHD+ při 60 Hz a FHD při 120 Hz.

Ovšem vyšší rozlišení displeje s hustotou pixelů v kombinaci s vysokou obnovovací frekvencí by určitě mělo svou daň na baterii. Samsung se tomuto problému snaží vyvarovat novou možností, prostřednictvím které by si uživatel sám mohl zvolit, jakou obnovovací frekvenci chce zrovna používat. Dokonce prý bude možné změnit i rozlišení samotného displeje. V tomto okamžiku jde ale pouze o spekulace, takže tuto informaci nemůžeme 100% potvrdit. Budeme si tedy muset počkat až do příštího měsíce, kdy jihokorejský výrobce nové mobilní telefony představí.

Všechny modely Galaxy S20 budou standardně dodávány se skvělou operační pamětí. V tomto případě by se tak měla o dočasně spuštěné aplikace a dokumenty starat 12GB LPDDR5 RAM. Srdcem telefonů by měl být procesor Exynos 9830, případně Snapdragon 865. To ale bude záležet na konkrétním regionu.

Očekává se také, že Galaxy S20 a Galaxy S20+ budou vybaveny s hlavními 12megapixelovými fotoaparáty, 64megapixelovými teleobjektivy a 12megapixelovými ultraširokými fotoaparáty. K tomu se model S20+ dočká ToF senzoru. Naopak nejvyšší model S20 Ultra nabídne 108megapixelový hlavní fotoaparát + 48megapixelový teleobjektiv a 12megapixelový ultra-široký objektiv s ToF senzorem.

