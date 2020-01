Chytré hodinky Xiaomi Haylou LS01 v akci za 652 Kč a Asus Zenfone Max Plus za 2 120 Kč! [sponzorovaný článek]

Xiaomi Haylou LS01 za pakatel

Čínská společnost Xiaomi představila své nové chytré hodinky Haylou LS01. Jedná se o cenově dostupné chytré hodinky, přičemž mezi jejich hlavní rysy patří monitor srdeční frekvence, sledování spánku a aktivity či 14denní výdrž baterie na jedno nabití.

Chytré hodinky Haylou LS01 disponují čtvercovým barevným displejem, jehož velikost činí 1,3 palců. Xiaomi v tomto případě použilo zobrazovací technologii LCD s rozlišením 240 x 240 pixelů. Celková konstrukce hodinek činí 0,9 x 35,7 x 11,6 mm a váží 34 gramů. Hodinky Haylou LS01 jsou pak dodávány společně s 26,3 mm širokým silikonovým páskem, který lze jednoduše vyměnit za jiné pásky – ty si můžete pochopitelně dokoupit.

Haylou LS01 disponuje baterií o kapacitě 210 mAh, přičemž na jedno nabití hodinky zvládnou pracovat 14 dní. Nutno ale podotknout, že právě výdrž baterie se bude lišit v závislosti na používání. Chytré hodinky od Xiaomi jsou kompatibilní se zařízeními s operačním systémem Android a iOS. Mezi podporované verze patří Android 4.4, iOS 8 nebo novější.

Skvělou informací je, že se i v této cenové kategorii nachází certifikace IP68 zaručující vodotěsnost až do hloubky 1,5 metru po dobu maximálně 30 minut. Hodinky jsou kromě toho schopny fungovat při teplotách v rozmezí -20 °C do 45 °C. Jak bylo již v úvodu zmíněno, hodinky jsou také vybaveny monitorem srdeční frekvence. Haylou LS01 kromě toho podporuje také sledování aktivit, počítadlo kroků, sledování spánku a devět různých sportovních režimů.

Hodinky Xiaomi LS01 stojí za běžných okolností 900 Kč při koupi z čínského skladu, nyní jsou však exkluzivně k dispozici za zlevněnou cenu. Konečná cena tedy činí 652 Kč. A to už stojí za zvážení. Pokud máte zájem, k zakoupení je Xiaomi LS01 dostupný ZDE.

Kompletní specifikace Xiaomi Haylou LS01

Displej: 1,3 palcový LCD displej s rozlišením 240 x 240 pixelů.

Baterie: 210 mAh.

Připojení: Bluetooth 4.2.

Kompatibilní operační systém: Android 4.4, iOS 8 nebo vyšší.

Funkce: Sledování spánku, sledování aktivity.

Senzory: Monitor srdeční frekvence, sledování spánku.

Hmotnost: 34 gramů.

Rozměry: 40,9 x 35,7 x 11,6 mm.

Barvy: černá, stříbrná.

Asus Zenfone Max Plus jen za 2 120 Kč!

Asus za poslední dobu představil skutečně mnoho zařízení. Za zmínku stojí celá nová série ZenFone 4, která čítá sedm zařízení. Některé modely mají dokonce stejné názvy a rozeznat je můžeme jen podle kódového značení. Asusu taková plejáda zřejmě nestačí a dočkali jsme se dalšího mobilu s názvem Asus Zenfone Max Plus.

Názvem může zapadat do série nabízející větší kapacitu baterie, což je pravda, ale svými specifikacemi má blíž k nedávné novince ASUS Pegasus 4S. Jedná se o takřka identická zařízení nabízející 18:9 (2:1) displeje, ale jedna odlišnost se našla. Tou je právě rozlišení zobrazovacího panelu. Zenfone Max Plus totiž nabízí vyšší Full HD+.

Na první pohled může zaujmout novodobý trend u displeje, duální foťák na zadní straně a větší kapacita baterie. Bohužel se novinka asi nebude hodit pro milovníky výkonu. Právě o ten se stará procesor od Mediateku. Asus měl spíše zvolit výkonnější konfiguraci.

Asus Zenfone Max Plus stojí za běžných okolností 6 573 Kč při koupi z čínského skladu, nyní je však exkluzivně k dispozici za zlevněnou cenu. Konečná cena tedy činí 2 120 Kč. A to už stojí za zvážení. Pokud máte zájem, k zakoupení je Asus Zenfone Max Plus dostupný ZDE.

Asus Zenfone Max Plus

displej: 5,7 palců (2160 x 1080 pixelů), 18:9, 2.5D

procesor: 1,5 GHz Octa-Core, MediaTek 6750T

verze: 2GB RAM + 16GB úložiště 3GB RAM + 32GB úložiště

microSD

Android 7.0 (Nougat) + ZenUI

Dual SIM

Foťáky: zadní – 16 MPx + 8 MPx přední – 8 MPx

rozměry: 152,6 × 73 × 8,8 mm, 160 gramů

3.5mm audio jack, FM Radio

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

baterie: 4130 mAh

Originální Xiaomi koloběžka ještě levněji

Xiaomi Mijia Electric Scooter je lehká a snadno skladatelná koloběžka, která vás sveze rychlostí až 25 km/h, přičemž na jedno plné nabití je schopna ujet až 45 km. Váží přitom jen 14,2 kg, takže ani její přeprava není nijak náročná. Nesmírnou výhodou je, že pro nabíjení není nutné nosit ji k zásuvce v obýváku. Sama se totiž dokáže dobíjet při vaší jízdě odrážením, jelikož disponuje generátorem elektřiny. Ke koloběžce je dostupná mobilní aplikace pro jednoduchou správu funkcí a parametrů.

Originální Xiaomi koloběžku na českých e-shopech zatím neseženete. U internetového obchodu TomTop je však po dobu prvního týdne jen za 11 072 Kč (z původních 23 536 Kč). Obchod TomTop kromě této senzační ceny nabízí navíc dopravu zcela zdarma. Nemusíte se bát celním poplatků, jelikož zásilka je posílána z německého skladu. A to už stojí za zvážení. Kupujte ZDE.



