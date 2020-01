Apple vyhlásil soutěž o nejlepší noční snímky

Společnost Apple zahajuje rok 2020 zcela novou soutěží/výzvou. Ta uživatele vybízí k fotografování snímků v nočním režimu. Apple následně vybere nejlepší fotografie pořízené pomocí zařízení iPhone 11, iPhone 11 Pro nebo iPhone 11 Pro Max.

Apple vyhlásil velkou fotografickou soutěž

Modely iPhone 11 a iPhone 11 Pro zapínají noční režim automaticky v případě, že fotoaparát detekuje slabé osvětlení. Ikona půlměsíce v horní části displeje se změní na žlutou, tedy jen v případě, že je funkce aktivní. Společnost bude fotografie přijímat od dnešního dne do 29. ledna. Porota složená z deseti rozhodčích příspěvky vyhodnotí a odhalí pět vítězných snímků, a to nejpozději do 4. března. Abyste se mohli této soutěže zúčastnit, musíte být starší 18 let.

Apple ve svých pravidlech píše, že fotografie mohou být upravovány pomocí aplikace Fotky od společnosti Apple nebo aplikacemi třetích stran. Pokud bude fotografie upravena, je třeba uvést, jakou aplikací nebo jaké filtry jste použili.

Vítězné fotografie budou sdíleny na stránkách společnosti Apple a na sociálních sítích Instagram, Twitter, WeChat a Weibo. Mohou se také objevit v reklamách a na billboardech, v obchodech Apple nebo na výstavě fotografií třetích stran. Apple také prohlásil, že bude platit licenční poplatek za použití vítězných fotografií.

Chcete-li se této výzvy zúčastnit, sdílejte své fotografie v nočním režimu na Instagram nebo Twitter a označte ji hashtagem #NightmodeChallenge. Fotografie ve vysokém rozlišení pak lze poslat na adresu shotoniphone@apple.com, a to ve formátu souboru „jmeno_prijmeni_nightmode_iPhonemodel“.

