Nokia 5.2 a Nokia 1.3 dorazí s dalšími produkty na MWC 2020

Konference MWC 2020 se pomalu a jistě blíží a kromě Nokia 8.2 5G má HMD Global v plánu oznámit i několik levnějších smartphonů – Nokia 5.2 a Nokia 1.3.

Nokia 5.2 je konečně na cestě

Původně se mělo za to, že model Nokia 5.2 dorazí na MWC 2019, které se konalo v loňském roce. Následně se měl telefon objevit v červnu a pak v září na IFA 2019. Ani na jedné příležitosti Nokia telefon nepředstavila. To by se však nyní mělo změnit a model 5.2 by měl skutečně dorazit na MWC 2020.

S největší pravděpodobností telefon nabídne procesor Snapdragon 632, který se dříve objevil například u Motorola Moto G7. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se postará 3GB RAM. K dispozici by mělo být samozřejmě i vnitřní úložiště, v tomto případě s kapacitou 32 GB. Pro některé trhy by měla být k dispozici také varianta s 4GB RAM a 64GB úložným prostorem.

Telefon by měl nabídnout velký 6,2palcový LCD panel a přední 8megapixelový fotoaparát. Na zadní straně zařízení pak bude k dispozici dvojice fotoaparátů – 8 a 16megapixelový senzor. Celkově by telefon měl vypadat podobně jako model Nokia 6.2, který můžete vidět na obrázku výše. Nokia 5.2 by dokonce měla být prodávána ve stejných barvách – Ceramic Black a Ice.

Datum vydání prozatím nebylo upřesněno, ovšem uvádí se, že společnost HMD Global plánuje novinku prodávat za 169 EUR, tj. cca 4 253 Kč bez DPH.

Nokia 1.3 bude nejlevnější z představených

Vedle Nokia 5.2 a ostatních chytrých telefonů bude Nokia 1.3 patřit mezi nejlevnější kousky. Nahradit by tentokrát měl loňský model Nokia 1 Plus, který při uvedení stál pouhých 79 EUR (1 988 Kč bez DPH).

V této cenové kategorii by zákazníci měli dostat telefon s LCD displejem o velikosti 6 palců. Očekávat můžeme také přítomnost procesoru od MediaTeku, 1GB RAM a 8GB vnitřní úložiště (představen může být i 16GB varianta). Naštěstí zde bude přítomný Android 10 (Go Edition).

Na zadní straně bude k dispozici plastový kryt a 13megapixelový fotoaparát. Pravděpodobně bude přítomný i přední 5Mpx fotoaparát pro vytváření selfie.

Nokia může představit novinku v podobě Original Series

Podle ověřených zdrojů se zdá, že společnost HMD Global plánuje také ohlásit nové zařízení Nokia Original Series. Momentálně toho o produktu moc nevíme, ale mohlo by se jednat o přepracování starého zařízení nebo o úplně nový telefon. Firma údajně měla v plánu zařízení představit v průběhu nového čínského roku. Nakonec vše ale bylo přesunuto na MWC 2020.

Mohl by být odhalen i fitness náramek

Poslední věcí na seznamu produktů společnosti HMD Global pro MWC 2020 může být i fitness náramek. Ten by mohl nabídnout technologii NFC a podporu bezkontaktních plateb Google Pay. S největší pravděpodobností by se pak náramek prodávat maximálně za 45 EUR, tj. zhruba 1 132 Kč bez DPH.

Seznam doprovodných produktů by mohl být mnohem delší, ale ostatní plány byly odloženy. Dočkat jsme se mohli například mini projektoru, selfie držáku, power-banky, mini tiskárny či dokonce dvou chytrých hodinek.

