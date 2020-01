Koncem loňského roku analytická společnost Bloomberg prohlásila, že dodávky bezdrátových sluchátek AirPods budou meziročně zdvojnásobeny. Nyní firma zveřejnila další informace o obrovském růstu dodávek bezdrátových sluchátek. Apple by měl dosáhnout na více než 60 mil. prodaných kusů, čímž by výrobce pokryl více než tři čtvrtiny příjmů trhu s bezdrátovými sluchátky.

AirPods se neuvěřitelně prodávají

Apple byl nucen v průběhu loňského roku navýšit o dvojnásobek výrobu AirPods. To se mu nakonec vyplatilo, protože prodeje byly meziročně navýšeny o neuvěřitelných 100 %. Dalším působivým číslem je dodaných 60 mil. kusů sluchátek, čímž Apple zabírá více než 50 % celosvětového prodeje bezdrátových sluchátek. Firma by si tuto dominanci měla udržet minimálně na budoucích pět let.

I když do segmentu vstoupí další výrobci, Apple zůstane dominantním prodejcem minimálně do poloviny příštího desetiletí. Xiaomi a Samsung se umístily na druhém a třetím místem, přičemž každý z nich má 10% tržní podíl se sluchátky.

Předpokládalo se, že společnost Apple bude prodávat AirPods tak moc, že dosáhne na zisk 4 mld. dolarů v roce 2019, čímž by překonala nejvyšší výnosy iPodu. Firma Strategy Analytics očekává, že růst prodejů a podílů na trhu bude v případě AirPods pokračovat.

Zdroj: ww.9to5mac.com



Domů » Články » AirPods jsou největším prodejním trhákem

reklama reklama