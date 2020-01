Chrome bude navrhovat, které stránky zavřít

Pokud používáte na svém smartphonu webový prohlížeč Chrome, možná jste se dostali do situace, kdy máte otevřeno několik stránek po dlouhou dobu, případně se toto číslo pohybuje v desítkách. Samozřejmě se nabízí zavření všech najednou, ale to někdy není příliš vhodné, když některé z nich chcete nadále používat. Nyní Chrome získává funkci, která by měla napomoci.

Chrome a návrh na zavření stránek

V rámci experimentálních funkcí v Chromu se nabízí možnost nastavení navrhování zavření nepoužívaných stránek nebo duplicitních. Pokud chcete aktivovat tuto možnost, stačí zadat do adresního řádku adresu chrome://flags a následně vyhledat „Suggest to close Tabs“.

Tuto funkci můžete aktivovat a vše přenechat na webovém prohlížeči, ale kromě toho se zde nabízí i další varianty. Konkrétně lze nastavit, aby k vybrání stránek pro zavření se řídilo podle času nepoužívání. Lze nastavit 4 hodiny, 8 hodin nebo 7 dnů.

Ačkoliv bude funkce aktivní, nebude vás nějak vyrušovat. V podstatě uvidíte jen návrh na zavření vybraných stránek v seznamu všech otevřených. Zde budete muset kliknout na tlačítko, které vám zobrazí vybrané stránky. Následně je stačí nechat zavřít. Výhodou je, že i mezi nimi si můžete vybrat, které již nepotřebujete.

Sice je funkce zatím v experimentech, ale již byla zaznamenána v Chromu Canary jako aktivní, takže se dá očekávat, že se co nevidět objeví ve stabilní verzi. Případně si ji můžete aktivovat již nyní.

