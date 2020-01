Audio-Technica ukázala sluchátka ANC300TW

Nový přírůstek mezi bezdrátová sluchátka nyní zařazuje japonská společnost Audio-Technica, která v celosvětovém měřítku patří mezi špičkové výrobce zvukové techniky. Zařízení nese název QuietPoint ANC300TW a poprvé bylo k vidění minulý týden na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Za vyšší prodejní cenu budou majitelé nejspíš očekávat také nadstandardní množství funkcí.

Zase něco jiného

V základu sice sluchátka nabízejí to stejné, co poskytuje většina konkurentů, ale již na první pohled se určitě najdou takové rozdíly, které mohou rozhodnout v jejich prospěch. Přenosné pouzdro vyniká zcela odlišným zpracováním a kromě vstupu pro USB C kabel z boční strany nepřehlédnete 3 stavové diody umístěné vpředu.

Samotná sluchátka dokáží v plném provozu běžet 4,5 hodiny, přičemž pouzdro prodlužuje výdrž o dalších 13,5 hodiny. Z hlavních funkcí můžeme zmínit aktivní potlačení šumu, zvýšenou odolnost vůči vodě podloženou certifikací IPX2, podporu Bluetooth 5.0 nebo automatické spuštění po vyjmutí z pouzdra.

Každé sluchátko má dva mikrofony s technologií Clear Voice Capture od Qualcommu pro potlačení okolního šumu či TrueWireless Stereo Plus, aby při bezdrátovém přenosu nedocházelo ke zpoždění zvuku. K dispozici jsou tři různé profily – Letadlo (proti nízkofrekvenčním zvukům v okolí), On-the-Go (proti hluku na ulici), Kancelář (proti hluku v tichém prostředí).

Oficiálně prodej začne na jaře tohoto roku za cenu od 230 dolarů (tj. cca 5 227 Kč).

Zdroj: gsmarena.com

reklama reklama