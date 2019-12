TOP 3 Kugoo elektrokoloběžky, které jsou v akci! [sponzorovaný článek]

V obchodě Geekbuying jsou nyní za akční cenu k dispozici velice zajímavé produkty. Jde o koloběžky, ale ne jen tak ledajaké koloběžky. Vyrábí je čínské Kugoo, jmenují se Kugoo S1, Kugoo S1 Pro a Kugoo KIRIN S2. Mimo jiné disponují vlastním pohonným systémem. Pokud vás tedy přestane bavit nekonečné odrážení nohou, můžete si odpočinout a nechat se bez námahy vozit.

Elektrické koloběžky a slevové kupóny

Máme celkem tři slevové kupóny. První model Kugoo S1 je nyní k dostání za 6 802 Kč (z původních 11 541 Kč). Pokud ale použijete náš kupón GKB305S, zaplatíte jen 6 076 Kč. Kupujte ZDE.

Druhý model Kugoo S1 Pro je v prodeji za 7 935 Kč (z původních 12 954 Kč). Pokud použijete náš kupón GKB306S, zaplatíte jen 7 347 Kč. Kupujte ZDE.

Třetí model Kugoo KIRIN S2 je v prodeji za 6 613 Kč (z původních 10 081 Kč). Pokud použijete náš kupón GKB221S, zaplatíte jen 6 152 Kč. Kupujte ZDE.

Kugoo S1 aneb skvělá koloběžka

Kugoo S1 je lehká a snadno skladatelná koloběžka, která vás sveze rychlostí až 35 km/h, přičemž na jedno plné nabití je schopna ujet až 30 km. Váží přitom jen 12 kg, takže ani její přeprava není nijak náročná. Nesmírnou výhodou je, že pro nabíjení není nutné nosit ji k zásuvce v obýváku.

Sama se totiž dokáže dobíjet při vaší jízdě odrážením, jelikož disponuje generátorem elektřiny. Ke koloběžce je dostupná mobilní aplikace pro jednoduchou správu funkcí a parametrů. Kugoo S1 je nyní k dostání za 6 802 Kč (z původních 11 541 Kč). Pokud ale použijete náš kupón GKB305S, zaplatíte jen 6 076 Kč. Kupujte ZDE.

Kugoo S1 Pro aneb zlatá střední cesta

I v tomto případě platí, že se jedná o velmi snadno skladatelnou elektrickou koloběžku. Na jedno nabití dokáže ujet až 30 kilometrů, a to při jízdě v maximální rychlosti 30 Km/h. K dispozici je poměrně robustní 18650mAh baterie. Celkově pak koloběžka váží příjemných 11 kg.

I zde platí, že pro nabíjení nemusíte chodit k zásuvce v obýváků. Sama se totiž dokáže dobíjet při vaší jízdě odrážením, jelikož disponuje generátorem elektřiny. Ke koloběžce je dostupná mobilní aplikace pro jednoduchou správu funkcí a parametrů. Kugoo S1 Pro je v prodeji za 7 935 Kč (z původních 12 954 Kč). Pokud použijete náš kupón GKB306S, zaplatíte jen 7 347 Kč. Kupujte ZDE.

Kugoo KIRIN S2 je levná vstupenka do vyšší ligy

Koloběžka typu Kugoo KIRIN S2 je skutečně levnou vstupenkou do vyšší ligy. Na jedno nabití totiž dokáže ujet neuvěřitelných 25 km, a to při maximální rychlosti 25 km/h. To už je slušné na elektrickou koloběžku. Za vším stojí 250W zdroj, který celou koloběžku pohání.

Koloběžka i při takovém to výkonu váží krásných 13 kg. I zde platí, že pro nabíjení nemusíte chodit k zásuvce v obýváků. Sama se totiž dokáže dobíjet při vaší jízdě odrážením, jelikož disponuje generátorem elektřiny. Kugoo KIRIN S2 je v prodeji za 6 613 Kč (z původních 10 081 Kč). Pokud použijete náš kupón GKB221S, zaplatíte jen 6 152 Kč. Kupujte ZDE.



