Huawei Mate Xs: nová generace nabídne odolnější displej

První skládací telefon Mate X od společnosti Huawei byl oznámen již v únoru letošního roku, přičemž prodej byl plánován na začátek léta. Bohužel to se nestalo, tudíž byl prodej zahájen o něco později v listopadu, a to ve velmi omezeném množství. Ale i přesto Huawei plánuje představit další verzi skládacího telefonu.

Huawei Mate Xs bude rychlejší a odolnější

Generální ředitel Richard Yu odhalil, že společnost Huawei vyvíjí aktualizovaný model, který bude prodáván pod názvem Huawei Mate Xs. Prémiové zařízení má být představeno na konferenci MWC 2020, které se bude konat koncem února příštího roku. Zde bude kromě telefonu představen také novější procesor Kirin 990.

Mezi další vylepšení bude patřit odolnější displej a lepší modul pro složení, což znatelně pomůže k odolnosti. Richard Yu odhalil také informaci, že chce v budoucnu vytvořit lehčí zařízení, i když není jasné, zda se to bude týkat modelu Mate Xs.

Původní skládací telefon Mate X se do Evropy nikdy nedostal, ovšem s příchodem Mate Xs by se toto mělo změnit. Společnost má v plánu tento model na území Evropy prodávat do konce března příštího roku. Očekává se také, že novinka nabídne operační systém Android 10 s nadstavbou EMUI 10. Dostupnost Google služeb a aplikací je však nejasná.

