Sony Xperia 2020 bez rámečků a s fotoaparátem v displeji

Rok 2020 je pro společnost Sony důležitým obdobím. Výrobce spotřební elektroniky je totiž připraven vydat řadu nových produktů, včetně PlayStationu 5 a chytrých telefonů Xperia. Jedním z telefonů má být nástupce Sony Xperia 5, od kterého se nyní očekává, že dorazí s novým fotoaparátem.

Sony Xperia 2020 se pomalu odhaluje

Podle nejnovějších informací požádala společnost Sony o patent ve své domovské zemi, tedy v Japonsku. Patent je určen pro nové grafické uživatelské rozhraní. V patentové dokumentaci jsou zahrnuta dvě barevná provedení. Dále patent odhalil informace o možném příštím telefonu, který by měl nabídnout proslulou spodní bradu a žádné rámečky v horní části zařízení – pro fotoaparát nezbyde místo.

Podle zahraničních médií by se mohlo jednat o Sony Xperia 1. Nový model by tak mohl dorazit s fotoaparátem, který by byl umístěn v displeji, přesněji v tzv. průstřelu (viz přiložený snímek). Je tedy nepravděpodobné, že by Sony použilo vysouvací fotoaparát. Důvodem má být hlavně to, že Sony láká u svých telefonů na vodotěsnost.

S největší pravděpodobností by telefon mohl nabídnout procesor Snapdragon 865 a podporu 5G sítí. To vše je ale zatím pouze spekulací, tudíž si budeme muset počkat na oficiální vydání – pravděpodobně MWC 2020.

