Podle posledních informací se zdá, že jihokorejská společnost Samsung údajně plánuje výrobu 144megapixelového fotoaparátu pomocí 14nanometrového výrobního procesu. S touto zprávou přišel Ice Universe, což je jeden z největších leakerů na Twitteru.

Samsung plánuje nový fotoaparát

Nicméně, podle něj bychom se měli v blízké budoucnosti dostat velkých novinek, konkrétně tedy nového fotoaparátu. Dočkali jsme se také několika infografických obrázků, které tlačí důraz na současný trend, kdy výrobci zvětšují obrazové senzory CMOS. V současnosti se pixely senzorů mohou lišit od méně než 10 mil. do více než 100 mil. pixelů.

Jihokorejský technologický gigant údajně použije 14nanometrovou technologii pro vývoj senzoru s hustotou větší než 100 mil. pixelů. Tento proces pak bude doplněn technologií FinFET, která také pomůže snížit spotřebu energie fotoaparátu.

Bohužel, bližší informace o nadcházejícím fotoaparátu jsou v současnosti neznámé. Samsung navíc ještě neuspořádal žádnou oficiální tiskovou konferenci, na které by fotoaparát představil. Nový senzor by ale mohl být v odvětví smartphonů významnou změnou, pokud by došlo k brzkému uvolnění. Jednalo by se také o jeden z prvních fotoaparátů na světě, který by nabídl více než 100 megapixelů.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Samsung údajně chystá výrobu 144Mpx fotoaprátu

reklama reklama