Apple Watch uživatelé se dočkají nové výzvy „Ring in the New Year“

Majitelé chytrých hodinek s logem nakousnutého jablka se již brzy dočkají nového upozornění, které bude lákat na nadcházející Activity Challenge. Apple tak chystá další soutěže, za které uživatele získají bonusové ocenění.

Apple Watch přichází s první propagací pro rok 2020

Téměř roční výzva „Ring in the New Year“ bude zahájena již v lednu příštího roku. Dalo by se tak říci, že se bude jednat o vůbec první marketingové řešení pro Apple Watch v roce 2020. Navíc celá soutěž bude probíhat téměř celý příští rok.

Apple Watch Activity Challenge má za cíl propagovat používání chytrých hodinek pro fitness a zapůsobit na uživatele takovým dojmem, že ho donutí cvičit. Díky této výzvě si mohou uživatelé Apple Watch odemknout speciální ocenění, které se bude nacházet v aplikaci Activity (a jedinečné nálepky pro iMessage a FaceTime). Je třeba však splnit konkrétní cíle – zavřít všechny tři kroužky sedm dní v řadě.

To znamená, že uživatel bude muset stát a pohybovat se po dobu nejméně jedné minuty z 12 různých hodin. Pokud v daném dni budete chtít kroužky splnit ihned, stačí 30minutové cvičení. Výzva bude spuštěna od 1. ledna do 31. ledna.

Zdroj: ww.9to5mac.com



