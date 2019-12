iPhone by se mohl dočkat Touch ID pod displejem

Jedním z největších otazníků nad budoucím iPhone je, zda se Apple bude i nadále držet technologie Face ID, anebo nabídne Touch ID umístěné pod displejem telefonu. Pojďme si na tuto otázku odpovědět.

iPhone se stejným Touch ID jako MacBook Pro?

Apple údajně pokračuje v práci na obou formách biometrické bezpečnosti, přičemž v průběhu dnešního dne, tj. 17. prosince 2019, mu byl udělen patent na jeden senzor. Právě ten by bylo možné použít k otisku prstu a umístěn by mohl být pod displejem.

Samotný patent hovoří o tom, jakým způsobem by senzor snímal otisky prstů. Stávající telefony s logem nakousnutého jablka s Touch ID používají k snímání kapacitní dotyky, stejnou technologii mimo jiné Apple používá u 13 a 15palcového MacBooku Pro a na novém MacBooku Air.

Apple se však nyní rozhodl přejít na optickou čtečku, o čemž vypovídá nový 16palcový MacBook Pro, který tuto čtečku nabízí. A právě tato čtečka by mohla být použita pod displejem telefonu. Jak čtečka otisků prstů pod displejem bude fungovat se můžete podívat na přiložených snímcích.

Existují zde různé možnosti – Apple může buď Face ID nahradit za Touch ID pod displejem, případně nabídne obě formy autentizace. Každá forma biometrické autentizace má své klady a zápory.

Face ID je rychlejší a nabízí okamžitou autentizaci bez nutnosti explicitního zásahu uživatele. To je zvláště výhodné ve chvíli, kdy používáte bankovní aplikace. Senzory však vyžadují určitý prostor na přední straně telefonu. To znamená, že implementace Touch ID by nabídla menší rámečky kolem zobrazovacího panelu.

Zdroj: ww.9to5mac.com



