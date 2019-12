Chystá se Nokia 1.3, zřejmě v edici Android Go

Společnost HMD Global je známá svými smartphony, které nabízí čistou verzi Android. Ostatně jsou zapojeny do programu Android One od Googlu, přičemž v nabídce najdeme i mobily Android Go. Jeden z posledních modelů z druhé zmíněné série je například Nokia 1 Plus, který byl představen v únoru tohoto roku. Nyní se ukazuje, že se chystá nástupce.

Nokia 1.3

V tuto chvíli jsou k dispozici jen kusé informace, přičemž některé pochází z certifikování mobilu patřičnými autoritami. Novinka nese kódové označení TA-1213 a odhaduje se, že finální název by mohl být Nokia 1.3. Certifikace prozrazuje, že bude obsažena technologie Bluetooth 4.2, což odkazuje na poněkud starší nebo méně výkonný hardware.

Zatímco aktuální model je vybaven procesorem od společnosti Mediatek, tak novinka by mohla nabídnout Snapdragon 215 od Qualcommu. V tomto ohledu tedy neočekáváme razantní nárůst výkonu. Předpokládáme, že operační paměť bude nabízet 1 GB. I zde počítáme s použitím Android Go systémem, který je designovaný na slabší hardware.

Nokia 1 Plus

Předpokládáme, že k představení dojde v únoru tohoto roku na veletrhu MWC v Barceloně. Možná se dočkáme menšího vylepšení specifikací, ale v tomto případě půjde hlavně o cenu. Mohlo by dojít k zachování ceny 99 dolarů.

