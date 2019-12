Studie: funkce jako Night Shift a Dark Mode lidskému tělu nepomáhají

Před několika lety Apple představil svou adaptivní funkci teploty barev pod názvem Night Shift. Funkce se nejprve objevila v systému macOS a následně také v iOS. Nový operační systém iOS 13 však nabízí i tmavý režim.

Nicméně, tyto funkce jsou navrženy tak, aby měnily teplotu a barvu displeje na základě aktuálního času. Nový výzkum ale naznačuje, že funkce navržené ke snížení modrého světla před spánkem nemusí být tak účinné, jak se původně myslelo.

Night Shift a Dark Mode dělají přesný opak

Dle nového výzkumu z University of Manchester by funkce jako Night Shift mohly dělat naprostý opak toho, co dělat mají. Snížení expozice modrého světla je běžným způsobem, jakým podobné funkce po mnoho let pracují. V praxi to má vypadat tak, že snížení expozice modrého světla pomáhá tělu připravit se na spánek. Tento výzkum však tvrdí, že je možné, že tyto funkce lidské tělo spíše matou.

Ve výzkumné zprávě je uvedeno, že úrovně jasu jsou důležitější než barvy, pokud jde o přípravu ke spánku. Když je ale světlo slabé, více se uvolňuje modré záření než žluté. Celá studie byla provedena na myších, takže je třeba zprávu brát s lehkou rezervou. Nicméně, vědci použili speciálně navržené osvětlení, které umožnilo upravit barvu bez změny jasu. Výzkum ukázal, že modré barvy způsobují slabší účinky na myší tělo než rovnoměrně jasně žluté barvy.

To vědce dospělo k myšlence: denní světlo je žluté, soumrak modrý, přičemž východ a západ slunce dávají tělu jasný signál o tom, kolik je zhruba hodin. V tuto chvíli ale experiment fungoval jen na myších – a myši nemají telefony. I přesto si ale vědci myslí, že podobným způsobem může reagovat i lidské tělo.

Zdroj: ww.9to5mac.com



