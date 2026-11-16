Zdroj: Oppo
Oppo je spíše známo svými smartphony, ale ve své nabídce má mnoho různých modelů hodinek. Některé se dostávají na trh pod značkou OnePlus, ale vzhledem k tomu, že se OnePlus stáhlo ze světového trhu, tak do Evropy poputují asi jen originální modely. Výrobce do nabídky přidává novinku Oppo Watch 5, která se u nás asi objeví přímo pod tímto názvem.
Oppo Watch 5 mají i GPS
Tyto nové hodinky nedisponují otevřeným operačním systémem. Vše je postaveno na proprietárním RTOS, přičemž se o výkon stará procesor BES2710IBP. Výhodou je, že hodinky jako takové nabízejí při běžném používání 7 dnů výdrže. Se stále aktivním displejem se snižuje na 3 dny a v úsporném režimu zvládnou 10 dnů.
Displej má 1,85 palců a samozřejmě se jedná o AMOLED panel. Maximální jas je nastaven na 1500 nitů, ale mají i speciální sportovní režim, v rámci kterého zvládnou i 3000 nitů. O konektivitu se stará Bluetooth 5.2 a podporují i NFC. Ve výbavě je i podpora pro GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS a QZSS.
Hodinky mají ve výbavě akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor, optický snímač srdečního tepu, optický snímač SpO2, snímač teploty zápěstí a senzor okolního světla. Zapracovalo se i na zvýšení odolnosti, což dokazuje certifikace IP69K.
Vzhledem k výbavě se dá předpokládat, že se Oppo Watch 5 dostanou i na evropský trh. Asi nenabídnou možnost placení, ale to je celkem pochopitelné u tohoto typu hodinek. Cenu mají nastavenou v přepočtu přibližně na 3 300 Kč bez daně a dalších poplatků.
Zdroje: opposhop.cn, gsmarena.com
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