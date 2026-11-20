Společnost EVOLVEO spustila svou každoroční slevovou akci Black Friday, která probíhá od 19. listopadu do 30. listopadu 2026. Během tohoto období je možné vybavit domov moderními technologiemi, posílit zabezpečení nebo si pořídit praktickou elektroniku s výrazným cenovým zvýhodněním. Akce se vztahuje na desítky oblíbených produktů od chytrých videotelefonů a kamer přes fotopasti až po sluchátka a grafické tablety.
Fotopasti
Fotopasti slouží jako nenápadní a spolehliví strážci majetku i zvěře. Díky nočnímu přísvitu a vysokému rozlišení záznamu neunikne čočce žádný pohyb. Modely s podporou 4G nebo Wi-Fi navíc umožňují okamžitý přenos pořízených snímků přímo do mobilního telefonu. V rámci Black Friday je zlevněna pestrá paleta modelů, z níž si vybere jak majitel chaty, tak náročný uživatel požadující cloudové zálohování.
- EVOLVEO StrongVision PRO A, fotopast/bezpečnostní kamera (-30 %)
- EVOLVEO StrongVision MINI WiFi, fotopast/bezpečnostní kamera s aplikací (-20 %)
- EVOLVEO StrongVision LTE CLOUD, fotopast s 4G, CLOUD/EMAIL (-15 %)
- EVOLVEO StrongVision LTE POWER – 4G fotopast s Cloud/Email přenosem a výměnnými 21700 bateriemi (-15 %)
- EVOLVEO StrongVision Mini, fotopast/časosběrná kamera (-10 %)
- EVOLVEO StrongVision PRO WiFi II, fotopast / bezpečnostní kamera s WiFi připojením a 10 000 mAh baterií (-10 %)
- EVOLVEO StrongVision Dual PRO 4G, fotopast s odesíláním na Cloud a Email (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kamerové systémy
Zajištění bezpečí domova i firemních prostor je dnes naprostým základem. Kamerové systémy EVOLVEO vynikají snadnou instalací a přednastavenými parametry, které usnadňují jejich okamžité zapojení. Odolné celokovové kamery s nočním přísvitem pohlídají každý roh a díky mobilní aplikaci lze mít kompletní dohled kdekoli na cestách.
- EVOLVEO Detective POE8 SMART, kamerový systém (-20 %)
- EVOLVEO Detective WN8 SMART, bezdrátový kamerový systém (-20 %)
- EVOLVEO Detective POE8 SMART kamera antivandal POE/ IP (-20 %)
- EVOLVEO Detective WN8 SMART náhradní bezdrátová kamera (-20 %)
- EVOLVEO Detective DB, Instalační krabice pro kamery (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Videotelefony a alarmy
Ochrana vchodových dveří a pohodlná komunikace s návštěvou nebyla nikdy jednodušší. Chytré domovní videotelefony zvládnou nejen obousměrný přenos zvuku a obrazu, ale i vzdálené otevírání brány přímo přes smartphone. Vedle drátových i bezdrátových videotelefonů je nabídka rozšířena také o komplexní zabezpečovací systémy a programovatelné termostaty pro efektivní řízení tepla v domácnosti.
- EVOLVEO DoorPhone 20-2W – 2 drátový videotelefon s aplikací pro dvě domácnosti a 32GB pamětí (-30 %)
- EVOLVEO DoorPhone AP2-2 drátový videotelefon pro dva byty s aplikací, bílý (-30 %)
- EVOLVEO DoorPhone 10-2W – 2 drátový videotelefon s aplikací 32GB pamětí (-30 %)
- EVOLVEO DoorPhone AHD10, Sada domácího WiFi videotelefonu s ovládáním dveří a RFID, černo stříbrný 10″ monitor, 32GB (-20 %)
- EVOLVEO DoorPhone W7, Sada domácího bezdrátového videotelefonu s WiFi černý stříbrný monitor (-20 %)
- EVOLVEO SecuPro2, chytrý bezdrátový GSM&Wi-Fi zabezpečovací systém (-20 %)
- EVOLVEO DoorPhone AHD7 Plus – domovní videotelefon s čipovým odemykáním a mobilní aplikací (-10 %)
- EVOLVEO Thermal, chytrý bezdrátový programovatelný termostat (-10 %)
- EVOLVEO DoorPhone IK06, set video dveřního telefonu s pamětí a barevným displejem (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chůvičky
Pro klidný spánek dětí i jistotu rodičů nabízí kategorie chůviček bohatou výbavu praktických pomocníků. Dětské monitory vybavené otočnými kamerami, nočním svícením, integrovanými ukolébavkami nebo teploměrem umožňují dokonalý dohled. Ať už padne volba na modely s aplikací, nebo privátní bezdrátové stanice, vždy je k dispozici čistý obraz i zvuk.
- EVOLVEO Baby Monitor N5 – Set videochůvičky s 360° dohledem, obousměrnou komunikací a ukolébavkami (-30 %)
- EVOLVEO Baby Monitor LUX – Chytrá 360° videochůvička s nočním viděním, detekcí pláče a pohybu (-30 %)
- EVOLVEO Baby Monitor N3 videochůvička (-20 %)
- EVOLVEO LULLA – Dětská audio chůvička s ukolébavkami a přenosem hlasu (-20 %)
- EVOLVEO Nubiloo – uspávací modul s bílým šumem, ukolébavkami a barevným světlem na dobrou noc (-20 %)
- EVOLVEO Baby Monitor N35 – dětská chůvička s kamerou, VOX, teploměr, noční vidění, RGB světlo (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další elektronika
Mimo hlavní zaměření na bezpečnost se v akci Black Friday nachází i řada užitečných produktů pro volný čas, multimédia a digitální tvorbu. Velkou pozornost přitahuje především grafický tablet s masivní slevou, netradiční sluchátka využívající přenos zvuku přes lícní kosti, outdoorové vysílačky nebo spolehlivé televizní a rádiové antény zajišťující plynulý signál.
- EVOLVEO Grafico TW, grafický tablet s kolečkem (-80 %)
- EVOLVEO BoneMax, bezdrátová sluchátka na lícní kosti, MP3 32GB, IPX8, modré (-60 %)
- EVOLVEO XSleep, polštářový bluetooth reproduktor na spaní, černý (-45 %)
- EVOLVEO FlyMotion D1, bezdrátový DO s klávesnicí a gyroskopickou myší (-20 %)
- EVOLVEO FreeTalk 2W, PMR vysílačka s výkonem 0,5 a 2W (-15 %)
- EVOLVEO Gbar 1, Ambientní RGB tyče k PC s aplikací (-15 %)
- EVOLVEO Jade 3, aktivní venkovní anténa FM/DAB+/DVB-T2, filtr LTE,4G,5G (-15 %)
- EVOLVEO HDO, aktivní venkovní DVB-T2 anténa, filtr LTE,4G,5G (-15 %)
- EVOLVEO Xany 2in1, aktivní venkovní/pokojová anténa FM/DAB+/DVB-T2, filtr LTE,4G,5G (-15 %)
- EVOLVEO HDO 2, aktivní venkovní DVB-T2 anténa, filtr LTE/4G/5G (-15 %)
- EVOLVEO Xany 1, 230/5V, aktivní pokojová anténa DAB+/DVB-T2, filtr LTE,4G,5G (-15 %)
- EVOLVEO Xany L, aktivní pokojová anténa DVB-T2, filtr LTE/4G/5G (-15 %)
- EVOLVEO FreeTalk XM2-2, sada 2 vysílaček bez dobíjecí základny (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Příležitost pořídit spolehlivou elektroniku s výraznou úsporou trvá jen do 30. listopadu. Kompletní slevovou nabídku z akce Black Friday najdete přímo na oficiálních stránkách EVOLVEO.
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