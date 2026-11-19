Předvánoční slevové akce jsou v plném proudu a e-shop Alza.cz v rámci kampaně Black Friday zlevnil širokou škálu produktů vhodných jako dárky pro muže. V nabídce se objevují jak praktické potřeby do dílny a domácnosti, tak moderní nositelná elektronika, audio technika nebo herní příslušenství. Následující přehled shrnuje nejzajímavější položky rozdělené podle zaměření, u kterých slevy dosahují i více než poloviny původní ceny.
Dílna a nářadí pro kutily
Kvalitní vybavení do dílny nebo sada nářadí pro jemnou elektroniku patří mezi osvědčené dárky. V akci jsou zastoupeny akumulátorové vrtačky od zavedených výrobců i kompletní sady hlavic a bitů, které najdou uplatnění při běžných opravách v domácnosti, v garáži i při servisu drobné techniky.
- Metabo Aku BS 18 BL LE 1 × 4 Ah (-33 %)
- BLACK+DECKER Vrtačka s příklepem AKU 18V v kufru s příslušenstvím 80 ks BDCHD18BAFC-QW (2×1,5 Ah) (-30 %)
- NAREX Sada hlavic a ovladačů 1/2″ 24dílná 443002001 (-30 %)
- iFixit Šroubovák Mahi 48 Bit Driver Kit (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Audio a chytré hodinky
Milovníci hudby a sportovních aktivit mohou vybírat ze zlevněných bezdrátových sluchátek s aktivním potlačením hluku, přenosných reproduktorů i chytrých hodinek. Nabídka pokrývá jak cenově dostupnější modely pro každodenní nošení a poslech, tak pokročilé sporttestery.
- JBL Tune 660NC černá (-50 %)
- Motorola Moto Watch PANTONE Volcanic Ash (-45 %)
- Sony ULT FIELD 1 modrá (-41 %)
- Garmin Venu X1 Black (-36 %)
- Další slevy najdete zde
Gaming a PC výbava
Pro hráče počítačových a konzolových her jsou připraveny výrazné slevy na periferie. Zlevněné jsou lehké bezdrátové herní myši, klávesnice s českou a slovenskou lokalizací, bezdrátová herní sluchátka i závodní volant se zpětnou vazbou pro realističtější zážitek z jízdy.
- SteelSeries Aerox 5 Wireless (-56 %)
- MSI FORGE GK320 – CZ/SK (-52 %)
- Sony Noise Cancelling INZONE H9 II černá (-44 %)
- Thrustmaster T248R PS5/PS4/PC (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuální skladovou dostupnost si můžete prohlédnout přímo na stránkách kampaně Black Friday na Alza.cz.
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