Slevy až 43 %: Chytré vybavení pro moderní kuchyň i čistý domov KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 8. 10. 2026#Smart Home
Slevy až 43 %: Chytré vybavení pro moderní kuchyň i čistý domov

Česká značka Concept spustila vlnu výrazných slev na široké portfolio domácích spotřebičů. Akce přináší příležitost modernizovat domácnost úspornějšími, efektivnějšími a technologicky vyspělými pomocníky. Zvýhodnění se vztahuje na oblíbené horkovzdušné fritézy, robotické vysavače, parní trouby i zařízení pečující o kvalitu vzduchu.

Příprava jídla a vaření

Kategorie kuchyňských spotřebičů se zaměřuje na zdravější přípravu pokrmů s minimem tuku a maximální úsporou času. Výběr zahrnuje velkokapacitní i kompaktní horkovzdušné fritézy, všestranné roboty s integrovanými funkcemi a přenosné mixéry pro rychlé občerstvení.

Úklid a vysávání

Automatizace úklidu šetří čas a zajišťuje stabilně čisté podlahy bez námahy. Zlevněné robotické i ruční vysavače kombinují vysoký sací výkon, pokročilou navigaci a v řadě případů také dezinfekční UVC technologie pro hloubkové odstranění nečistot a alergenů.

Úprava vzduchu

Kvalitní vnitřní klima má přímý vliv na zdraví a pohodu v domácnosti. Nabídka pokrývá chytré čističky vzduchu schopné zachytit prach, pyly a bakterie, stejně jako zvlhčovače předcházející suchému vzduchu během topné sezóny.

Další zajímavé výběry

V akci se objevují také produkty z dalších segmentů péče o rodinu a tělo. Za zmínku stojí Digitální dětská váha s aplikací KIDO VD4000 (-33 %), která umožňuje přesné sledování vývoje dětí přímo v mobilním telefonu, nebo Žehlicí horkovzdušný kartáč na vlasy ELITE Ionic Infrared Boost VH6040 (-20 %) pro rychlou a šetrnou úpravu účesu.

Kompletní nabídku zlevněných spotřebičů a detailní technické parametry naleznete přímo na oficiálních stránkách Concept.cz. Česká značka Concept přináší promyšlený koncept pro moderní a bezstarostný domov.

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