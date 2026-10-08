Slevy až 43 %: Chytré vybavení pro moderní kuchyň i čistý domov

Česká značka Concept spustila vlnu výrazných slev na široké portfolio domácích spotřebičů. Akce přináší příležitost modernizovat domácnost úspornějšími, efektivnějšími a technologicky vyspělými pomocníky. Zvýhodnění se vztahuje na oblíbené horkovzdušné fritézy, robotické vysavače, parní trouby i zařízení pečující o kvalitu vzduchu.
Příprava jídla a vaření
Kategorie kuchyňských spotřebičů se zaměřuje na zdravější přípravu pokrmů s minimem tuku a maximální úsporou času. Výběr zahrnuje velkokapacitní i kompaktní horkovzdušné fritézy, všestranné roboty s integrovanými funkcemi a přenosné mixéry pro rychlé občerstvení.
- Horkovzdušná fritéza DOUBLE 8 l FR8000 (-43 %)
- Kuchyňská váha WHITE VK5711 (-38 %)
- Smoothie nabíjecí SM4002 (-38 %)
- Horkovzdušná fritéza 2,5 l FR2500 (-36 %)
- Multifunkční kuchyňský robot INSPIRO RM9000 (-30 %)
- Vestavná parní trouba Steam+ ETV8960bcN BLACK (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Úklid a vysávání
Automatizace úklidu šetří čas a zajišťuje stabilně čisté podlahy bez námahy. Zlevněné robotické i ruční vysavače kombinují vysoký sací výkon, pokročilou navigaci a v řadě případů také dezinfekční UVC technologie pro hloubkové odstranění nečistot a alergenů.
- Ruční vysavač 11,1 V VP2000 UV LumiStar (-40 %)
- VR3520n Robotický vysavač s mopem 3v1 REAL FORCE Laser Complete Clean Care UVC (-33 %)
- Robotický vysavač s mopem 3v1 Perfect Clean Gyro Defender UVC VR2020 (-33 %)
- Ruční vysavač 2v1 14,8 V Direct Air Dual VP4520 (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Úprava vzduchu
Kvalitní vnitřní klima má přímý vliv na zdraví a pohodu v domácnosti. Nabídka pokrývá chytré čističky vzduchu schopné zachytit prach, pyly a bakterie, stejně jako zvlhčovače předcházející suchému vzduchu během topné sezóny.
- Zvlhčovač vzduchu Perfect Air ZV1000 (-17 %)
- Čistička vzduchu Perfect Air Smart CA1020 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V akci se objevují také produkty z dalších segmentů péče o rodinu a tělo. Za zmínku stojí Digitální dětská váha s aplikací KIDO VD4000 (-33 %), která umožňuje přesné sledování vývoje dětí přímo v mobilním telefonu, nebo Žehlicí horkovzdušný kartáč na vlasy ELITE Ionic Infrared Boost VH6040 (-20 %) pro rychlou a šetrnou úpravu účesu.
Kompletní nabídku zlevněných spotřebičů a detailní technické parametry naleznete přímo na oficiálních stránkách Concept.cz. Česká značka Concept přináší promyšlený koncept pro moderní a bezstarostný domov.
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře