Vyzkoušeli jsme nové kryty Peak Design Mobile pro iPhone 18 Pro

Peak Design Mobile; zdroj: Dotekománie
Značka Peak Design se zaměřuje na výbavu pro cestovatele, kreativce a dobrodruhy a nabízí ve svém portfoliu celou řadu batohů, zavazadel a pouzder. Právě pro mobilní telefony už posledních několik let celý ekosystém tvoří příslušenství Peak Design Mobile. Hlavním artiklem je zde pak samotný kryt, ten si dnes představíme v nové generaci pro iPhone 18 Pro. Jaké jsou novinky?
Peak Design Mobile Everyday Case
Letos poprvé má Peak Design v nabídce hned dva různé kryty. Dříve existovala vždy jen varianta s tzv. SlimLink, což je takový keramický čtvereček uprostřed zad sloužící pro magnetickomechanické uchycení třeba na držák na motorce nebo na stativ. Letos však v nové generaci krytů pro iPhone 18 Pro existuje i verze bez SlimLink, čímž je design zad čistší a zároveň stále nabízí magnetické uchycení třeba peněženky nebo na MagSafe příslušenství.
Když už jsem zmínil kompatibilitu, tak nový kryt je sice určen jen pro iPhone 18 Pro a 18 Pro Max, nicméně funguje bez problémů i na loňskou generaci iPhone 17 Pro. To jsem ostatně i osobně vyzkoušel.
Druhou velkou novinkou letošních krytů je nový materiál. Dvě barevné varianty totiž poprvé používají pravou ekologickou kůži. Jde o novou barvu s názvem jantarová kůže (v angličtině Amber) a černou. První zmíněná varianta je dostupná pouze fyzicky v Peak Design Store v Praze a za mě se jedná o moc pěkný odstín, který mnohem lépe sedne k oranžovému iPhone než loňská umělá kůže Leather Tan. Srovnání můžete vidět na obrázku níže.
Když už jsme u umělé kůže, kterou výrobce pojmenoval Clarino, ta v nabídce zůstává. Můžete ji mít nově v tmavě červené (Redwood) a nebo také v černé. Jakkoliv většinu obalů můžete mít s poutkem nebo bez něj, tak právě černá Clarino je dostupná pouze ve verzi s poutkem. Letos jsem osobně zvolil kryt s poutkem a musím říct, že mě to baví. U velkého telefonu Pro Max to totiž pomáhá s jistým úchopem. Porovnání pravé a umělé kůže můžete vidět na snímku níže na černé verzi.
U umělé kůže Clarino ještě zůstaneme. Tady mě totiž zaujala jedna barva exkluzivní pro kryt bez SlimLink. Jedná se o Dusk Clarino a myslím si, že z nabídky sedí k fialovému iPhone 18 Pro Max (dojmy) úplně nejlépe. A taky to bylo znát, v době mé návštěvy Peak Design Store byla také tato jediná barva zrovna vyprodaná. Mimo Dusk Clarino je k dostání ještě světle šedá s mírným nádechem do modré s názvem Cirrus Clarino. Ta je opět jako Amber k dostání jen fyzicky v právě v kamenné prodejně této značky.
V nabídce pak máme mimo to také nylonové kryty. Zde se nabízí modrá Ocean, zelená šalvěj Sage a pro výrobce typická tmavě šedá Charcoal. Právě s poslední zmíněnou barvou kdysi kryty začala vyrábět, než přidal další barevné verze. Potěší pak také certifikace Fair Trade Certified.
Já osobně jsem nakonec šel právě do modré Ocean, která mi k fialovému iPhone 18 Pro skvěle ladí a nabízí SlimLink konektor. Ten je pro mě důležitý, jelikož používám držák na stativ (Creator Kit) této značky. Příslušenství je ale celá řada od různých držáků na kolo, motorku nebo do auta, přes mini stativ, bezdrátovou nabíječku až po magnetickou peněženku. Před pár lety jsem se těmto kouskům věnoval podrobněji v této recenzi.
A cenovka? Verze bez poutka a bez SlimLink, tedy Everyday case se prodává za 990 Kč. SlimLink case přijde na 1290 Kč a s poutkem jste v tom za 1490 Kč. Především základní cena mi přijde nicméně velmi sympatická, z našich dojmů jde totiž o kvalitní kryt navíc s doživotní zárukou. A při pohledu na originální obal Apple TechWoven ušetříte i v té nejvyšší verzi, protože TechWoven kryt stojí 1590 Kč.
Za zapůjčení produktů děkujeme společnosti Peak Design. Příslušenství si můžete zakoupit ZDE.
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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