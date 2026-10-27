OpenAI kupuje startup Orchestra Bio. Umělá inteligence má pomoci urychlit vývoj nových léků

Zdroj: futurumgroup
OpenAI pokračuje v expanzi, kdy dokazuje, že nechce působit pouze v oblasti poskytování generativní a agentní AI, ale představuje své ambice i v dalších oblastech. Společnost nedávno oznámila akvizici biotechnologického startupu Orchestra Bio, který vyvíjí AI technologie pro řízení výzkumu a vývoje léčiv. OpenAI chce propojit Orchestra Bio se svou platformou Rosalind. Ta se zaměřuje na vědecký výzkum v oblasti biologie a medicíny.
OpenAI zaměřuje své technologie na biotechnologický výzkum
Startup Orchestra Bio vznikl před čtyřmi lety a zaměřuje se na automatizaci procesů, které pomáhají biotechnologickým společnostem s provozními úkoly při vývoji léčiv. Její AI agenti dokážou sledovat rozpočty, koordinovat jednotlivé fáze výzkumu nebo pomáhat s plánováním klinických studií. V praxi tak mohou například upozornit na zpoždění výroby potřebných materiálů, vyhodnotit jeho dopad na plánované testování a nabídnout možnosti dalšího postupu. Vědečtí pracovníci se díky tomu mohou více soustředit na samotný výzkum namísto zdlouhavé administrativy.
OpenAI plánuje začlenit technologie i zaměstnance startupu Orchestra Bio pod svou platformu Rosalind. Ta běží na modelu GPT-Rosalind, který je určen pro výzkum v oblasti biologie a chemie a také pro prostředí Rosalind Workbench, které pomáhá vědcům plánovat experimenty, pracovat s daty a vyhodnocovat výsledky. Mezi společnosti, které Rosalind využívají jsou například farmaceutické společnosti Moderna a Novo Nordisk.
Prozatím však nejde o technologii, která by sama vyvíjela nové léky. Cílem je především usnadnit práci vědeckým týmům a propojit samotný výzkum s organizačními procesy, které jsou pro uvedení nových léčiv na trh klíčové.
Zdroj: techcrunch.com
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