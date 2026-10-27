Poslední Honor Win novinkou jsou ANC sluchátka

Honor Earbuds Win | Zdroj: Honor
Čínská firma Honor uzavírá kruh týkající se novinek v sérii Win, a to bezdrátovými sluchátky s názvem Earbuds Win. Za velmi atraktivní cenu nabízí spoustu nadstandardní výbavy, kterou především ocení mobilní hráči. Navenek nijak neobvyklý zástupce v sobě ukrývá solidní potlačení hluku, nízkou latenci zvuku a několik funkcí s umělou inteligencí.
Žádné zklamání
Uvnitř každého sluchátka konkrétně čeká 12,4mm titanový měnič, trojice mikrofonů a 40mAh článek baterie. Nejen za kvalitními basy ještě stojí čip Bluetrum s 110dB architekturou a integrovaný zesilovač o výkonu až 50 mW. Uživatele nepochybně bude zajímat režim nízké latence (40 ms) při hraní her. Co se týče technologie ANC, tak potlačení hluku funguje do 55 dB.
Na jedno nabití zvládnou maximálně 8,5 hodiny a v kombinaci s pouzdrem výdrž činí celkových 42 hodin. Díky více mikrofonů je připravena i efektivnější redukce šumu při telefonování. Pod lepším poslechem se také podepisuje známý kodek LHDC 5.0 a certifikace Hi-Res Audio Wireless.
Dále ve výbavě najdete certifikaci odolnosti IP54, připojení ke dvěma zařízením najednou, dotykové plošky pro ovládání a překlady v reálném čase. Prodejci nabídnou jen jedno bílošedé provedení za zajímavou cenu v přepočtu 875 Kč.
Zdroje: honor.com, fonearena.com, gizmochina.com
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