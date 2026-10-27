Poslední Honor Win novinkou jsou ANC sluchátka

• 27. 10. 2026#Ostatní #Příslušenství
Poslední Honor Win novinkou jsou ANC sluchátka

Honor Earbuds Win | Zdroj: Honor

Čínská firma Honor uzavírá kruh týkající se novinek v sérii Win, a to bezdrátovými sluchátky s názvem Earbuds Win. Za velmi atraktivní cenu nabízí spoustu nadstandardní výbavy, kterou především ocení mobilní hráči. Navenek nijak neobvyklý zástupce v sobě ukrývá solidní potlačení hluku, nízkou latenci zvuku a několik funkcí s umělou inteligencí.

Žádné zklamání

Uvnitř každého sluchátka konkrétně čeká 12,4mm titanový měnič, trojice mikrofonů a 40mAh článek baterie. Nejen za kvalitními basy ještě stojí čip Bluetrum s 110dB architekturou a integrovaný zesilovač o výkonu až 50 mW. Uživatele nepochybně bude zajímat režim nízké latence (40 ms) při hraní her. Co se týče technologie ANC, tak potlačení hluku funguje do 55 dB.

Honor Earbuds Win 1 Honor Earbuds Win 7 Honor Earbuds Win 6

Honor Earbuds Win | Zdroj: Honor

Na jedno nabití zvládnou maximálně 8,5 hodiny a v kombinaci s pouzdrem výdrž činí celkových 42 hodin. Díky více mikrofonů je připravena i efektivnější redukce šumu při telefonování. Pod lepším poslechem se také podepisuje známý kodek LHDC 5.0 a certifikace Hi-Res Audio Wireless.

Dále ve výbavě najdete certifikaci odolnosti IP54, připojení ke dvěma zařízením najednou, dotykové plošky pro ovládání a překlady v reálném čase. Prodejci nabídnou jen jedno bílošedé provedení za zajímavou cenu v přepočtu 875 Kč.

Honor Earbuds Win 5 Honor Earbuds Win 3 Honor Earbuds Win 4

Honor Earbuds Win | Zdroj: Honor

Zdroje: honor.com, fonearena.com, gizmochina.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec Android Auto pro starší mobily! 🚗 Siri v EU v nedohlednu a drahé Gemini 🤖

Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?

Načítání ankety...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
NejPripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim