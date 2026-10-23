Apple Watch je nově možné spárovat i s telefony Huawei. Má to ale několik zásadních omezení

Zdroj: Apple
Apple Watch patří mezi zařízení, která jsou úzce propojená s ekosystémem Applu a nejlepší funkčnosti tak logicky dosahují když jsou propojené s iPhonem, bez kterého je prakticky nelze používat naplno. Huawei se ale podle dostupných informací pokouší tuto bariéru částečně překonat. V Číně představil aplikaci HarmonyOS Interconnect, která umožňuje propojit hodinky Apple Watch s telefony Huawei využívajícími HarmonyOS 7.0. Snad jsme si ale nemysleli, že integrace bude fungovat stejně jako na iPhonu. Jak se ale dalo očekávat, celé řešení má hned několik omezení.
Apple Watch s telefonem Huawei? Ano, ale bez iPhonu to nepůjde
Uživatelé si aplikaci HarmonyOS Interconnect musí nainstalovat hned na několik zařízení. Na iPhone skrze který ji následně dostanou na hodinky Apple Watch. A samozřejmě musí být aplikace přítomna i na samotném telefonu Huawei. Samotné nastavení ale není úplně jednoduché. Závislost na iPhonu tak zůstává a pouze se rozšiřují možnosti následného používání hodinek.
Dalším omezením je samotná funkčnost. Po propojení s telefonem Huawei dokážou Apple Watch zobrazovat příchozí hovory a oznámení. Tím ale možnosti integrace prakticky končí. Nečekejme žádné hlubší propojení na které jsme zvyklí v rámci Apple ekosystému. Uživatelé například nemohou přímo synchronizovat zdravotní a fitness údaje mezi hodinkami a telefonem Huawei. Právě sledování zdraví, sportovních aktivit a dlouhodobých statistik přitom patří mezi hlavní důvody, proč si lidé Apple Watch obvykle pořizují.
Možnost si propojit Apple Watch s telefonem Huawei tak může dávat smysl především těm, kteří už Apple Watch vlastní a chtějí je současně používat s telefonem Huawei. Aplikace je navíc prozatím dostupná v Číně a Huawei zatím neoznámil, že by podporu nabídl také v jiných zemích.
Zdroj: androidheadlines.com
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