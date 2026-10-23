Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 W

• 23. 10. 2026#Android #Smartphony
Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 W

Doogee Note60 W | Zdroj: GSMArena

Čínská firma Doogee je třetím výrobcem v pořadí, který světu odhaluje vlastní řešení širokoúhlého telefonu. Po Huawei Pura X View a Coolpad Cool X Wide přichází model s názvem Doogee Note60 W. Ze všech stran má určitě blíže k zástupci z dílny Coolpad, přičemž dnešní zařízení nabídne lepší prvky výbavy ve vnitřní části.

Slušný start

Přírůstek do přední části dostane 6,38palcový InCell LCD displej v poměru stran 5:3, u kterého inženýři nasadí HD rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Uživatelé zachytí selfie snímky přes přední 16MPx snímač. Hlavní výkon zajistí čipová sada T615 od Unisoc a jedna z paměťových konfigurací poskytne spojení 6GB operační paměti RAM s 256GB interním úložištěm.

Doogee Note60 W 2

Doogee Note60 W | Zdroj: GSMArena

Tělo o tloušťce 8,4 mm bude v sobě ukrývat článek baterie s kapacitou 6 500 mAh. U něj můžeme očekávat technologii rychlého 18W nabíjení. Seznam specifikací uzavírá technologie NFC a předinstalovaný operační systém Android 17. Zveřejněný marketingový materiál ještě láká na tři neupřesněné objektivy u zadního fotoaparátu.

Telefon byl vůbec poprvé spatřen během čínského veletrhu Canton Fair a dostupné materiály dokonce potvrzují existenci tří variant. Dvě z nich ponesou označení Pro a Ultra. Další informace mezi širokou veřejnost mohou vyjít už v nejbližších dnech.

Zdroje: garumax.com, gsmarena.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Konec Android Auto pro starší mobily! 🚗 Siri v EU v nedohlednu a drahé Gemini 🤖

Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?

Načítání ankety...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
PanzerGlass 2026 Vánoce

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim