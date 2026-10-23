Doogee přibližuje širokoúhlou novinku Note60 W

Doogee Note60 W | Zdroj: GSMArena
Čínská firma Doogee je třetím výrobcem v pořadí, který světu odhaluje vlastní řešení širokoúhlého telefonu. Po Huawei Pura X View a Coolpad Cool X Wide přichází model s názvem Doogee Note60 W. Ze všech stran má určitě blíže k zástupci z dílny Coolpad, přičemž dnešní zařízení nabídne lepší prvky výbavy ve vnitřní části.
Slušný start
Přírůstek do přední části dostane 6,38palcový InCell LCD displej v poměru stran 5:3, u kterého inženýři nasadí HD rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Uživatelé zachytí selfie snímky přes přední 16MPx snímač. Hlavní výkon zajistí čipová sada T615 od Unisoc a jedna z paměťových konfigurací poskytne spojení 6GB operační paměti RAM s 256GB interním úložištěm.
Tělo o tloušťce 8,4 mm bude v sobě ukrývat článek baterie s kapacitou 6 500 mAh. U něj můžeme očekávat technologii rychlého 18W nabíjení. Seznam specifikací uzavírá technologie NFC a předinstalovaný operační systém Android 17. Zveřejněný marketingový materiál ještě láká na tři neupřesněné objektivy u zadního fotoaparátu.
Telefon byl vůbec poprvé spatřen během čínského veletrhu Canton Fair a dostupné materiály dokonce potvrzují existenci tří variant. Dvě z nich ponesou označení Pro a Ultra. Další informace mezi širokou veřejnost mohou vyjít už v nejbližších dnech.
Zdroje: garumax.com, gsmarena.com
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