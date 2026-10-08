Apple chce v Safari sledovat, jak Google propaguje Chrome uživatelům iPhonů

Zdroj: 9to5mac
Apple ve svém prohlížeči Safari testuje novou funkci, která dokáže rozpoznat, když Google ve výsledcích vyhledávání propaguje jeho prohlížeč Chrome nebo nějakou svou vlastní aplikaci. Systém také umí zaznamenat, zda uživatel takovou nabídku využil, nebo ji odmítl. Nový kód se objevil v Safari v betaverzi iOS 27.2 beta 2. Není zatím jisté, zda Apple tuto funkci skutečně nasadí v ostré verzi.
Safari pozná propagaci Chrome a zaznamená reakci uživatele
Safari podle toho, co napovídá nalezený kód, vkládá na vybrané domovské stránky Googlu a stránky s výsledky vyhledávání speciální JavaScript, který vyhledává bannery a další prvky propagující Chrome nebo aplikaci Google. Prohlížeč následně vyhledává odkazy spojené s oběma aplikacemi, včetně jejich vlastních URL schémat a identifikátorů v App Storu.
Javascriptový kód dokáže rozpoznat různé události. Patří mezi ně zobrazení banneru, informace o tom, zda je uživatel přihlášený ke Google účtu, a také to, zda na nabídku reagoval. Apple tak může rozlišit například přijetí nebo odmítnutí propagace. Apple zatím nevysvětlil, proč tuto funkci testuje. Nabízí se ale souvislost s rostoucím tlakem ze strany regulatorních opatření EU na konkurenci mezi Safari a ostatními prohlížeči.
Ve Velké Británii Google v minulosti argumentoval mimo jiné tím, že Chrome aktivně propaguje uživatelům iPhonů, čímž má dokazovat pokračující soutěž se Safari. Regulátoři se zároveň zabývají tím, zda dohoda mezi Applem a Googlem v oblasti vyhledávání nesnižuje motivaci obou firem soupeřit také na trhu s prohlížeči. Také v Evropské unii musí Apple kvůli pravidlům Digital Markets Act umožňovat uživatelům volbu výchozího prohlížeče. Evropská komise už dříve prověřovala, zda obrazovka pro výběr prohlížeče v Safari těmto požadavkům odpovídá.
Zda chce Apple získaná data využít pro vlastní analýzu, nebo například jako podklad v souvislosti s regulatorními spory, zatím není jasné. Funkce zatím nebyla veřejně popsána ani v poznámkách k vydání iOS 27.2 beta 3 a Safari 27.2 beta.
Zdroj: 9to5mac.com
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