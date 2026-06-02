Apple plánuje upgrade fotoaparátu: iPhony Pro dostanou variabilní clonu

iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Co si budeme povídat, výkon dnešních chytrých telefonů už je tak extrémní, že není moc co vylepšovat. Kde je však stále prostor pro vylepšování, tak to jsou fotoaparáty. Apple je si toho evidentně vědom a podle analytika Ming-Chi Kua chystá zásadní vylepšení hlavního i širokoúhlého snímače a Pro verzí iPhonů. Jak už to tak ale bývá, nic není zadarmo a vylepšení sebou přinesou výrazné zvýšení výrobních nákladů.
Apple plánuje vylepšit fotoaparát pro nové iPhony
Vylepšený fotoaparát by měl dorazit už do nadcházejících iPhonů 18 Pro a Pro Max. Apple se tímto krokem snaží udržet na špici mobilní fotografie, kde v posledních letech čelí silné konkurenci ze strany výrobců telefonů s Androidem. Průměrná prodejní cena nového systému objektivu pro iPhone 18 Pro bude o 50 % vyšší než u současného špičkového řešení typu 7P, které Apple používá nyní.
Variabilní clona u iPhonu 18 Pro vyjde Apple draho
Hlavní fotoaparát modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max poprvé nabídne objektiv s variabilní clonou. Současné iPhony spoléhají na pevnou clonu, což znamená, že objektiv propouští stále stejné množství světla a hloubka ostrosti je pevně daná hardwarem. Variabilní clona umožní fyzicky měnit velikost otvoru, kterým světlo prochází na snímač. Díky tomu získáme mnohem větší kontrolu nad rozostřením pozadí a kvalitou snímků za zhoršených světelných podmínek.
Tento pokročilý systém je ale technologicky nesmírně náročný na výrobu. Kuo uvádí, že cena nového řešení objektivu stoupne o polovinu oproti současné generaci. Apple si již začal zajišťovat dodavatelské řetězce, přičemž 40 až 50 % těchto součástek nakoupí od společnosti Sunny Optical. Tato firma už pro Apple dodává kompaktní kamerové moduly pro chystaný MacBook Neo. Hlavním dodavatelem optiky nicméně nadále zůstane společnost Largan.
Zvýšení nákladů na výrobu fotoaparátu přichází pro Apple v nejméně vhodnou dobu. Firma se totiž potýká s rostoucími cenami paměťových čipů, což už nyní vytváří silný tlak na finanční marže. Zatím není jasné, zda se toto zdražení promítne do konečné ceny pro zákazníky, nebo zda Apple nárůst nákladů dočasně schová do svých marží.
Plány Applu na kompletní redesign širokoúhlého fotoaparátu
Kuo se ve svých analýzách dívá ještě dál a poodhaluje plány pro iPhony pro rok 2028. Apple totiž plánuje kompletně překopat vnitřní architekturu širokoúhlého fotoaparátu. Konkrétně opustí dosavadní metodu pouzdření typu flip-chip, u které je obrazový snímač namontován lícem dolů a propojen s podkladem modulu pomocí miniaturních pájených spojů.
Místo toho Apple přejde na vylepšenou verzi technologie chip-on-board, zkráceně COB. U této metody se křemíkový čip montuje přímo na základní desku plošných spojů a propojuje se jemnými drátky. Kuo sice blíže nespecifikoval, jaké konkrétní výhody nová verze COB přinese, ale pro Apple jde o strategický krok. Silnou pozici pro dodávky těchto nových modulů má opět získat společnost Sunny Optical.
Zdroj: 9to5mac.com
Komentáře