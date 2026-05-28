Vodafone sjednocuje nabídku pro osoby starší 65 let i lidi se zvláštními potřebami. Přináší širší výběr tarifů i dlouhodobé slevy

• 28. 5. 2026#Mobilní operátoři
Vodafone představuje aktualizovanou nabídku mobilních i pevných služeb pro osoby starší 65 let, osoby se zdravotním postižením i ty, kteří mají nárok na zákonné cenové zvýhodnění. Nově si mohou vybrat z širšího portfolia tarifů podle svých potřeb a získat dlouhodobou slevu i výhodnější kombinaci služeb. Díky GIGA Kombu lze výslednou slevu ještě zvýšit.

Vodafone reaguje na proměňující se potřeby svých zákazníků a zákaznic a sjednocuje nabídku tak, aby si každý mohl jednoduše vybrat řešení na míru. Vedle tradičních výhod, jako jsou dostupné ceny a jednoduchost, přibývají nové možnosti kombinací služeb nebo dlouhodobé slevy, které cílí na osoby ve věku 65+, zákazníky a zákaznice se ZTP dokladem nebo pro ty, kteří mohou čerpat zákonné cenové zvýhodnění. Kombinací mobilní tarifu a pevného internetu v rámci GIGA Komba lze dosáhnout na ještě vyšší úsporu.

Širší výběr i větší flexibilita

Hlavním pilířem nové nabídky je sleva 20 % navždy na mobilní tarify z aktuálního základního portfolia. Na výběr jsou přitom varianty s omezenými i neomezenými daty, aby si uživatelé mohli zvolit přesně podle svých potřeb. Nabídka vychází z podrobné analýzy potřeb zákazníků a zákaznic ve věku 65+, pro které jsou mj. důležitá i neomezená data, ať už mobilní, tak ve formě pevného internetu v domácnosti.

Tarify ve variantě Extra navíc umožňují získat také zvýhodněné zařízení, ochranu před kyberútoky CyberWall a slevu na pojištění zakoupeného produktu. Součástí je také služba OneNumber, která umožňuje volat z chytrých hodinek. V kombinaci s detekcí pádu (tuto funkci musí podporovat chytré hodinky) se jedná o klíčový prvek pro starší osoby s potenciálem jim v případě nouze zachránit život. Nově je také možné využít výhodnější nabídku GIGA kombo při kombinaci mobilních služeb a pevného internetu nebo Vodafone TV s dodatečnou slevou až 30 %.

Data a jednoduchá komunikace hrají čím dál tím větší roli

Vodafone dlouhodobě sleduje, jak se mění chování zákazníků a zákaznic ve věku 65+. Stále častěji využívají chytré telefony a další zařízení, komunikují přes digitální platformy a jsou online častěji než dříve. Tomu odpovídá i nové nastavení nabídky.

„Přístup k digitálnímu světu dnes znamená nezávislost, bezpečí a možnost volby v každém věku. Generace nad 65 let chce využívat data naplno, ať už doma nebo na cestách, ale právem vyžaduje maximální přehlednost a férovost. Nechceme starší lidi unavovat složitými ceníky. Rozšířili jsme nabídku o 20% slevu na všechny tarify, aby odpovídala jejich skutečným potřebám a podporovala je ve vedení aktivního života bez zbytečných technologických bariér,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve Vodafonu Czech Republic.

Dostupnější služby i pro osoby se zvláštními potřebami

Aktualizace se týká také těch, kteří mají nárok na zákonné cenové zvýhodnění nebo využívají zvláštní cenový plán. Kromě nové nabídky služeb mohou i nadále čerpat zvýhodnění až 200 Kč měsíčně na telekomunikační služby.

Vodafone zároveň reaguje na zpětnou vazbu zákazníků a zákaznic a zjednodušuje přístup k informacím. Na webu proto zpřehlední nabídku služeb a umožní jednodušší kontaktování pro ty, kteří chtějí s výběrem pomoci.

Nadace Vodafone expanduje s programem Digitální odysea do všech prodejen

Program Digitální odysea od Nadace Vodafone se rozšiřuje do více než 80 prodejen operátora po celé České republice. Bezplatnou pomoc zde najde každý, a to bez ohledu na to, zda využívá služby Vodafonu. Konzultanti na prodejnách pomáhají starší generaci odbourat strach z chyb a získat větší jistotu při ovládání smartphonů či tabletů. Během osobní konzultace seniorům a seniorkám poradí přímo s jejich konkrétním zařízením a pomohou jim vybrat nejvhodnější formu dalšího rozvoje: od praktických prezenčních kurzů a lekcí v knihovnách až po speciálně uzpůsobený online e-learning.

Jednoduché řešení i pro předplacenky

Pro starší osoby, které preferují předplacené služby, přináší Vodafone nový balíček k předplacené kartě za 99 korun. Ten obsahuje 1,5 GB dat pro běžné používání, neomezené volání v síti Vodafone a dostupné volání i SMS do ostatních sítí.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

