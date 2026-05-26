Honor Watch 6 Plus: Nástupce s masivní baterií

Zdroj: Honor
V dubnu tohoto roku Honor představil chytré hodinky Watch X5i s dlouhou výdrží, ale nyní zde máme i na první pohled zajímavější kousek Honor Watch 6 Plus, která ve své podstatě startuje novou generaci. Zajisté se během následující doby dočkáme mnoha dalších variant.
Honor Watch 6 Plus a pořádná baterie
V první řadě je nutné uvést, že Honor Watch 6 Plus zapadají spíše do nižší třídy, jelikož zde není plnohodnotný operační systém. Sice se nabízí například NFC, ale v Česku nepředpokládáme, že by Honor spustil nějakou platební metodu. Chybí zde i WiFi, ale i tak Honor Watch 6 Plus zaujmou například baterií, jelikož má kapacitu 1000 mAh, a to nejsou hodinky nějak výrazně větší (tloušťka je 10,8 mm).
V úsporném režimu mají zvládnout 35 dnů provozu, případně s maximálním využití pak 17 dnů. Záleží ale i na tom, jak často budete používat poziční systémy, měření a podobně.
Displej má 1,46 palců s rozlišením 464 × 464 pixelů. Samozřejmě byla použita technologie AMOLED a jas dosahuje až na 3000 nitů. Hodinky podporují duální frekvence u určování pozice a celkově podporují systémy jako GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS a NavIC.
O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a hodinky se budou nabízet s různými pásky, podle čehož se liší cena. Základní model vychází těsně pod čtyři tisíce korun bez daně a poplatků. Bude asi nějakou chvíli trvat, než se dostanou na český trh.
Zdroj: fonearena.com
Komentáře