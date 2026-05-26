Honor Watch 6 Plus: Nástupce s masivní baterií

• 26. 5. 2026#Příslušenství
Honor Watch 6 Plus: Nástupce s masivní baterií

Zdroj: Honor

V dubnu tohoto roku Honor představil chytré hodinky Watch X5i s dlouhou výdrží, ale nyní zde máme i na první pohled zajímavější kousek Honor Watch 6 Plus, která ve své podstatě startuje novou generaci. Zajisté se během následující doby dočkáme mnoha dalších variant.

Honor Watch 6 Plus a pořádná baterie

V první řadě je nutné uvést, že Honor Watch 6 Plus zapadají spíše do nižší třídy, jelikož zde není plnohodnotný operační systém. Sice se nabízí například NFC, ale v Česku nepředpokládáme, že by Honor spustil nějakou platební metodu. Chybí zde i WiFi, ale i tak Honor Watch 6 Plus zaujmou například baterií, jelikož má kapacitu 1000 mAh, a to nejsou hodinky nějak výrazně větší (tloušťka je 10,8 mm).

800 800 12F76974D6A3CFE3759D0AA3614399568E8E0FDF94CEBCFEmp 800 800 E7024119BBD62A7C140BF29FF3ECE678BB68275AB6F1FD7Amp

Zdroj: Honor

V úsporném režimu mají zvládnout 35 dnů provozu, případně s maximálním využití pak 17 dnů. Záleží ale i na tom, jak často budete používat poziční systémy, měření a podobně.

Displej má 1,46 palců s rozlišením 464 × 464 pixelů. Samozřejmě byla použita technologie AMOLED a jas dosahuje až na 3000 nitů. Hodinky podporují duální frekvence u určování pozice a celkově podporují systémy jako GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS a NavIC.

800 800 064F3A983EC4524833D143045BE7AA1E4DEE7676600313C1mp 800 800 99287C0AC46053E294E06EDF6F136D8169E867D9C2C68303mp

Zdroj: Honor

O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a hodinky se budou nabízet s různými pásky, podle čehož se liší cena. Základní model vychází těsně pod čtyři tisíce korun bez daně a poplatků. Bude asi nějakou chvíli trvat, než se dostanou na český trh.

Zdroj: fonearena.com

APPLE ODEPSAL Mac Pro! 😱 Má MacBook Neo s iPhonovým čipem smysl?

💡ANKETA: Jakou softwarovou klávesnici na mobilu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim