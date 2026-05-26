Spotify umožní platícím uživatelům remixovat oblíbené skladby pomocí AI

Švédská streamovací platforma Spotify představila v rámci akce Investor Day 2026 novinky, které mají změnit způsob, jakým posloucháme hudbu a jakým se dostáváme ke vstupenkám na živé akce. Uživatelé placených účtů se mohou těšit na pokročilé funkce poháněné generativní umělou inteligencí i na férovější přístup k nákupu lístků. Změny přicházejí v době, kdy firma hlásí rostoucí finanční výsledky a stabilitu pod novým vedením.
Spotify představuje novinky
Zásadní novinkou je uzavření licenční dohody s vydavatelskou společností Universal Music Group. Spotify díky tomu spustí nový nástroj postavený na generativní umělé inteligenci, který předplatitelům umožní legálně vytvářet vlastní předělávky a remixy skladeb. Spotify tak reaguje na neoficiální remixy, které často zaplavují sociální sítě.
Nový model je navržen tak, aby z vytvořených remixů fanoušků profitovali sami autoři a interpreti, kteří získají přímý podíl na hodnotě generované těmito AI úpravami. Funkce bude dostupná jako placený bonus pro předplatitele Premium tarifu. Spotify si od tohoto kroku slibuje nejen generování nových příjmů pro hudební průmysl, ale také nový způsob objevování hudby. V oblasti umělé inteligence se nejedná o novinku, protože už dříve nasadila funkci AI DJ a využívá také speciální propojení s modelem Claude pro podcastové funkce.
Další zásadní novinka míří na trh se vstupenkami na koncerty, který dlouhodobě ovlivňují automatizovaní boti a také spekulanti. Spotify zavádí funkci nazvanou Reserved, která má zajistit, že se vstupenky dostanou opravdu k fanouškům. Systém dokáže na základě historie poslechu v aplikaci identifikovat reálné příznivce konkrétního interpreta a přednostně jim podrží až dvě vstupenky na nadcházející koncert.
Tato služba cílí na posluchače, kteří tvorbu daného hudebníka skutečně poslouchají, nikoliv na spekulanty, kteří chtějí pouze na vstupném vydělat. Novinka bude nejprve dostupná pro předplatitele verze Premium na území Spojených států. Vedle hudebních novinek Spotify avizuje také bližší neurčené aktualizace pro sekce podcastů a audioknih, které představí v nejbližší době.
