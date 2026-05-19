Spotify nasazuje video technologii Applu: Tvůrci budou moci snadněji publikovat na obou platformách současně

Spotify oznamuje významné novinky v oblasti video podcastů. Ta nejzajímavější se týká nasazení technologie Applu v podobě integrace standardu HLS (HTTP Live Streaming), který Apple představil začátkem letošního roku pro vylepšení distribuce a přehrávání video obsahu ve své aplikaci Podcasty.
Spotify spouští podporu technologie HLS
Pro autory to znamená zásadní zjednodušení práce. Až doposud bylo publikování video podcastů na obě dominantní platformy technicky komplikované a vyžadovalo odlišné přístupy. Díky novému kroku Spotify budou moci tvůrci distribuovat své pořady na Spotify i Apple Podcasty najednou, aniž by museli měnit své zavedené postupy nebo složitě upravovat formáty videa. Spotify tento krok označuje za velký posun směrem k distribuci, která je zcela nezávislá na konkrétní platformě.
Spolupráce konkurentů přinese i společné zpeněžení
Nasazení technologie HLS plánuje Spotify uvést do praxe ještě v průběhu letošního roku. Novinku plně podpoří nástroje Spotify for Creators a hostingová platforma Megaphone. Vývojáři ze Spotify podle oficiálního vyjádření na integraci aktivně pracují společně s Apple, přičemž přesný harmonogram spuštění firma upřesní v nejbližší době.
Technologické propojení ale není jedinou zprávou, kterou si švédská společnost pro tvůrce připravila. Spotify chce zajistit, aby autoři nemuseli volit mezi širokým zásahem publika a finančními příjmy. V plánu je proto také podpora zpeněžení video obsahu přímo na platformě Apple Podcasty. Podrobnosti o tom, jak přesně bude vyplácení odměn za sledování videí na konkurenční platformě fungovat, sice společnost teprve plánuje představit, cílem je však nabídnout co nejjednodušší model výdělků bez ohledu na to, kde diváci video sledují.
I přes technologické propojení s Apple si Spotify zachovává svůj specifický přístup k tomu, jak s videem pracuje uvnitř vlastní aplikace. Aby mohla Spotify nabízet své pokročilé streamovací funkce, vyžaduje, aby tvůrci nahrávali video obsah přímo na její platformu, místo klasického využívání standardizovaných metod, jako je RSS feed.
Podle vyjádření společnosti je přímý upload obshahu nezbytný k tomu, aby autoři získali přístup k pokročilým nástrojům. Patří mezi ně například výdělky založené na reálném zapojení uživatelů nebo detailní analytika výkonu videa v reálném čase.
Video na Spotify se otevírá dalším poskytovatelům
Kromě partnerství kolem technologie HLS od Applu rozšiřuje Spotify podporu video podcastů také pro další velké hostingové poskytovatele. Už začátkem roku firma avizovala, že přední platformy integrují distribuční API od Spotify, a nyní se tato možnost stává realitou.
Služby jako Libsyn, Podigee, Audioboom, Audiomeans a Podspace oficiálně spouští plnou podporu. Tvůrci, kteří tyto hostingy využívají, tak mohou posílat svůj video obsah přímo na Spotify a začít vydělávat peníze prostřednictvím partnerského programu Spotify Partner Program. V blízké budoucnosti se navíc počítá s rozšířením o další možnosti zpeněžení obsahu, včetně přímého prodeje reklamy.
