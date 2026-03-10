Vivo Pad6 Pro odhalen na MWC v Barceloně

Model X300 Ultra od společnosti Vivo nebyl jedinou novinkou na veletrhu MWC v Barceloně. Pozornému oku neunikl nový tablet s názvem Pad6 Pro, který byl poprvé odhalen také na jejich stánku. Ovšem oficiální představení lze očekávat teprve v následujícím období. Tento tablet zanedlouho vyjde spíše pro náročné uživatele, kteří ocení možnost snadné proměny na pracovní stanici.

Podle zahraničních zdrojů by zařízení mělo získat 13,2palcový IPS LCD displej s 144Hz obnovovací frekvencí a 4K rozlišením. Hardwarovou stránku má zastupovat osmijádrový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, 12GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) a 256GB interní úložiště. Funkce komprese úložiště dokáže „zazipovat“ nepotřebná data uživatele, čímž ušetříte místo (maximálně 20 GB) bez nutnosti mazání.

Článek baterie o velikosti 13 000 mAh nabídne technologii rychlého 90W nabíjení. Zadní stranu zabere 13MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou, zatímco vpředu bude čekat základní 8MPx selfie kamerka. Softwarovou část má zajistit vlastní platforma OriginOS 6. Mezi ostatní prvky patří systém osmi reproduktorů, podpora dotykového pera a externí bezdrátové klávesnice.

Čínský producent přejde k oznámení během tohoto měsíce, kdy zároveň zjistíme barevné varianty, další paměťové konfigurace a konečné prodejní ceny.

