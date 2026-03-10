Vivo Pad6 Pro odhalen na MWC v Barceloně

Vivo Pad6 Pro | Zdroj: Vivo
Model X300 Ultra od společnosti Vivo nebyl jedinou novinkou na veletrhu MWC v Barceloně. Pozornému oku neunikl nový tablet s názvem Pad6 Pro, který byl poprvé odhalen také na jejich stánku. Ovšem oficiální představení lze očekávat teprve v následujícím období. Tento tablet zanedlouho vyjde spíše pro náročné uživatele, kteří ocení možnost snadné proměny na pracovní stanici.
Zajímavý pracant
Podle zahraničních zdrojů by zařízení mělo získat 13,2palcový IPS LCD displej s 144Hz obnovovací frekvencí a 4K rozlišením. Hardwarovou stránku má zastupovat osmijádrový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, 12GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) a 256GB interní úložiště. Funkce komprese úložiště dokáže „zazipovat“ nepotřebná data uživatele, čímž ušetříte místo (maximálně 20 GB) bez nutnosti mazání.
Článek baterie o velikosti 13 000 mAh nabídne technologii rychlého 90W nabíjení. Zadní stranu zabere 13MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou, zatímco vpředu bude čekat základní 8MPx selfie kamerka. Softwarovou část má zajistit vlastní platforma OriginOS 6. Mezi ostatní prvky patří systém osmi reproduktorů, podpora dotykového pera a externí bezdrátové klávesnice.
Čínský producent přejde k oznámení během tohoto měsíce, kdy zároveň zjistíme barevné varianty, další paměťové konfigurace a konečné prodejní ceny.
Zdroje: weibo.com, gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gsmarena.com
