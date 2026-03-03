Reebok oznamuje vlastní chytré hodinky Stride

Reebok Stride | Zdroj: Reebok
Po chytrém prstenu má společnost Reebok v rukávu další žhavou novinku mezi nositelná zařízení. Tentokrát přichází na řadu chytré hodinky s názvem Stride. Cenově dostupný přírůstek láká na jednoduché zpracování, širokou skladbu základních funkcí a velmi atraktivní cenovku. Každopádně model osloví pouze méně náročné uživatele, kteří toho nepotřebují mnoho.
Nehledejte zázraky
Kulaté pouzdro vyrobené z plastu vpředu vyplňuje 1,43palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů. Tělo splňuje požadavky certifikace odolnosti IP68. Bateriový článek má kapacitu 300 mAh, přičemž výrobce přináší technologii rychlého nabíjení a slibuje výdrž až 10 dnů při běžném používání.
Ze zdravotních funkcí můžeme zmínit měření okysličení krve, tepové frekvence nebo sledování kvality spánku. Proprietární systém obsahuje přes 100 různých ciferníků a dokáže zaznamenávat až 80 různých sportovních aktivit včetně přesné trasy díky funkci A-GPS. Po spárování s telefonem přes funkci Bluetooth 5.3 dokonce lze napřímo vyřizovat telefonní hovory.
Samozřejmostí je možnost ovládání hudebního přehrávače a sdílet nasbíraná data napříč systémy (Android, iOS) přes doprovodnou aplikaci Reebok Connect. Na prodejní pulty míří dvě barevné provedení (stříbrné, zlaté). Nakonec na domácí půdě je stanovena doporučená cena na 99,99 dolarů (tj. cca 2 052 Kč).
Zdroje: connect.reebok.com, gizmochina.com
Komentáře