Reebok vydává svůj první chytrý prsten Smart Ring

Reebok Smart Ring | Zdroj: Reebok
Australská firma F45 Training se zaměřením na funkční tréninky ve svých fitness centrech uzavřela významnou spolupráci s proslulou značkou Reebok. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné chytrý prsten s příznačným názvem Smart Ring. Jestliže patříte mezi velké sportovní nadšence, tak byste určitě neměli přehlédnout tuto variantu na poli nositelných zařízení.
Vydrží hodně
Při výrobě prstenu byl použit titan a celá konstrukce splňuje požadavky pro potápění do hloubky 50 metrů. Integrovaná baterie podle způsobu používání v provozu vydrží 5 až 7 dnů, přičemž nabita může být do 2 hodin. Komunikace probíhá přes funkci Bluetooth 5.1 a prsten bez spárování dokáže sbírat data maximálně po dobu 7 dnů.
Po funkční stránce si můžete zaznamenávat výkony během tréninku a následně potřebnou regeneraci včetně spánku. To ve finále vyjadřují v tzv. One Score, které dá dohromady všechna nasbíraná data a vyjádří je v určité hodnotě. Výrobce má samozřejmě k dispozici nevratnou sadu na správné určení velikosti prstenu.
Prodejní cena za prsten po přepočtu činí zhruba 5 216 Kč a ten, kdo si ještě objedná zmiňovaný set, tak získá slevu v hodnotě cca 210 Kč. V obchodech bude na výběr černá, stříbrná a zlatá varianta.
Zdroje: reebok.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře